Материальная помощь направляется из госбюджета пострадавшим сырдарьинцам

Как сообщил первый заместитель министра экономического развития и сокращения бедности Акмалхон Ортиков, правительственная комиссия, созданная в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 1 мая, определяет масштаб и величину потерь по всем направлениям. В частности, в конечном итоге определяется и оценивается объем поврежденного жилья и нежилых помещений населения. Об этом сообщает kun.uz.

«Оказывается материальная помощь для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, в том числе пострадавшим в результате инцидента и членам их семей. Первые 100 млрд сумов из бюджета республики на эти мероприятия уже были выделены», - сказал Ортиков.

Отмечается, что исходя из потребностей населения Министерство строительства приступило к отбору земельных участков и проектно-сметным работам для строительства многоэтажных домов в Сардобинском, Мирзаабадском и Акалтынском районах.

«Инфраструктура социальной сферы (детский сад, школа, учреждение здравоохранения, культуры и другие учреждения) и рынка (минимаркет, пекарня, швейный цех, химчистка, баня, автосервисные услуги и др.) будут полностью присутствовать в современных населенных пунктах», - добавил замминистра.

Кроме того, в этих новых населенных пунктах будут восстановлены инженерные и транспортные коммуникации.

Напомним, ранее мы сообщали, что на помощь сырдарьинцам, пострадавшим от стихийных бедствий, из бюджета Самаркандской области выделено 5 миллиардов сумов.