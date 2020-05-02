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  • 2 май 2020 20:00
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Самарканд направит сардобинцам 5 миллиардов сумов

Вопросу  оказания поддержки пострадавшим семьям была посвящена седьмая сессия областного совета народных депутатов. Ее вел хоким области Эркинжон Турдимов.
 

Председатель  областного Кенгаша  сообщил о том, что в результате чрезвычайной ситуации более 11,5 тысяч человек были эвакуированы в безопасные места. Под руководством Президента была образована правительственная комиссия, приняты все меры для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия, эвакуации населения и оказанию им всесторонней помощи.

На рассмотрение депутатов был выставлен вопрос о направлении средств в размере 5 миллиардов сумов в Сырдарьинскую область. Единогласным решением предложение одобрено.

Глава областной администрации призвал всех неравнодушных жителей Самаркандской области протянуть руку помощи оказавшихся в беде сардобинцев.

Необходимо отметить, что беда сплотила всех жителей Узбекистана. Отовсюду со всех уголков страны, в том числе, и нашей области идет сбор необходимых вещей и средств в адрес пострадавших от стихийного бедствия.
 
Зарина Амритдинова

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