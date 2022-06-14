Сборная Узбекистана по фехтованию завоевала серебро на чемпионате Азии

Сборная Узбекистана по фехтованию среди взрослых завоевала серебряную медаль на континентальном первенстве в Сеуле (Южная Корея). Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

На этом чемпионате сборная Узбекистана впервые вышла в финал соревнования, победив до этого в полуфинале олимпийских чемпионов — команду Японии, которая была фаворитом турнира среди 17 команд.

Национальная команда, которая в стартовом протоколе занимала лишь 13-ю строчку рейтинга, повела равную борьбу с Японией, порой даже вырываясь вперед. Перед последним, девятым боем счет был равным, 31:31. Файзулла Алимов (128-й номер в мировом рейтинге) вышел против олимпийского чемпиона Коки Кано (9-й среди сильнейших в мире), и победил 5:4, выведя свою команду в финал чемпионата Азии (видео).

В финальной встрече с командой Южной Кореи после семи боев команда Узбекистана вела со счётом 27:24. Однако корейский шпажист Юнгин Квон выиграл свой бой 8:1, а Сан Енг Пак удержал преимущество, отфехтовав с Алимовым вничью 7:7. Итог — победа корейцев 38:35 (видео).

В состав сборной Узбекистана входят Роман Александров, Файзулла Алимов, Нодирбек Муминов и Джавохир Нурматов.

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