Мошенники разводят узбекистанцев многомиллионными денежными призами от Uzbekistan Airways и "Узбекнефтегаз"

В отечественном сегменте соцсетей уже несколько дней активно распространяются мошеннические объявления о конкурсах с многомиллионными денежными призами от компаний Uzbekistan Airways и "Узбекнефтегаз". Власти Узбекистана призвали граждан не доверять этим объявлениям, сообщает Podrobno.uz

"В социальных сетях и мессенджере Телеграм распространяется информация со ссылкой на вредоносный сайт, в котором сообщается якобы о проведении розыгрыша со стороны компаний Uzbekistan Airways и "Узбекнефтегаз". Данная информация не соответствует действительности", – сообщил официальный правительственный канал для опровержения фейков AntiFake.uz.

Схема работы мошенников проста – они выкладывают в популярных группах объявление, что вы выиграли 10 миллионов сумов (сумма варьируется) от Uzbekistan Airways и "Узбекнефтегаза" и дают ссылку на фейковый сайт, где необходимо зарегистрироваться, чтобы получить денежный приз.

Человек вводит на сайте номер пластиковой карты, свои персональные данные, а также цифры из пришедшего ему на телефон SMS, в результате мошенники получают доступ к карте и снимают с нее все деньги.