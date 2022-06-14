Узбекистан призвал ВТО проявлять больше гибкости в присоединении новых членов

Заместитель премьер-министра — министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков, выступая онлайн на 12-й министерской конференции (МК12) Всемирной торговой организации 12 июня в Женеве, призвал членов ВТО проявлять большую гибкость в вопросе присоединения к ней новых участников. Текст его речи был опубликован на сайте ВТО по итогам мероприятия.

Как пишет gazeta.uz, в начале своего выступления вице-премьер вновь подчеркнул, что для Узбекистана вступление в ВТО является «безусловным приоритетом и одним из основных направлений внешнеэкономической политики».

Вместе с тем Сардор Умурзаков обратил внимание членов ВТО на то, что с 2016 года в организацию не была принята ни одна страна-кандидат.

«Более того, из-за негативных последствий пандемии COVID-19 процесс присоединения к ВТО еще больше усложнился и требует серьезных усилий от стран-кандидатов для удовлетворения запросов государств-членов в рамках реалий текущих вызовов», — подчеркнул вице-премьер.

«В этой связи Узбекистан полностью поддерживает соответствующий параграф Итогового документа МС12 о присоединении и призывает уважаемых членов ВТО быть более гибкими в вопросах новых присоединений и уделять этому особое внимание», — призвал глава МИВТ.

Говоря о «соответствующем параграфе», Сардор Умурзаков, вероятно, имел в виду шестой раздел итогового документа министерской конференции, в котором ВТО признает важность присоединения новых стран-участниц. В нем отмечается, что хотя новых присоединений не было уже шесть лет, «несколько заявителей добились обнадеживающего прогресса».

«В связи с этим мы будем продолжать содействовать завершению текущих присоединений, особенно наименее развитых стран […], а также оказывать техническую помощь, где это уместно, в том числе на этапе после присоединения», — говорится в итоговом документе встречи ВТО.

Сардор Умурзаков также отметил, что Узбекистан рассматривает процесс присоединения к ВТО как неотъемлемую часть реформ, направленных на дальнейшую интеграцию страны в мирохозяйственные связи и многостороннюю торговую систему.

«При этом мы исходим из убеждения, что либерализация доступа на рынок товаров и услуг не должна оказывать негативного влияния на отрасли экономики страны, в первую очередь на те, которые находятся на стадии становления или модернизации и имеют хороший потенциал развития», — подчеркнул вице-премьер.

«В течение последних двух лет мы активизировали наши усилия, чтобы стать полноправным членом ВТО. В июле 2020 года, несмотря на глобальную пандемию и после 15-летнего перерыва, состоялось четвертое заседание рабочей группы по присоединению Узбекистана к ВТО. Сразу после МК12 состоится очередное пятое заседание Рабочей группы по присоединению к ВТО 21−22 июня 2022 года. Мы амбициозны в отношении нашего вступления в организацию и намерены завершить этот процесс как можно быстрее», — заверил Сардор Умурзаков.

На полях МК12 под председательством Узбекистана состоялось очередное заседание Неформальной группы вступающих в ВТО стран (IGAG) на уровне глав делегаций-министров. В его рамках были обсуждены актуальные вопросы присоединяющихся стран. Состоялся обмен опытом и мнениями по ключевым проблемам и трудностям, с которыми сталкиваются страны-кандидаты в процессе переговоров по вступлению в ВТО.