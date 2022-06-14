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  • 14 июнь 2022 20:26
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Обнародована статистика возраста вступления в брак мужчин и женщин в Узбекистане

Обнародована статистика возраста вступления в брак мужчин и женщин в УзбекистанеДанные показывают в каком возрасте жители республики предпочитают вступать в брак.

 

Государственный комитет по статистике опубликовал данные о том, в каком возрасте жители Узбекистана чаще всего заключают браки.

 

По состоянию на 1 мая возрастные группы распределились следующим образом:

• до 20 лет: женщины – 19976, мужчины – 702;

• от 20 до 30 лет: женщины – 42543, мужчины – 55984;

• от 31 до 40 лет: женщины – 7264, мужчины – 10014;

• от 41 до 50 лет: женщины – 1605, мужчины – 3085;

• от 51 года и старше: женщины – 485, мужчины – 2088.

 

ИСТОЧНИК


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