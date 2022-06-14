В мае Узбекистан посетило более 500 тысяч туристов

В мае этого года Узбекистан посетили 503,6 тыс. иностранных граждан.

По данным Госкомстата, в сравнении с соответствующим периодом прошлого года этот показатель увеличился на 363,4 тыс. человек или в 3,6 раза.

Количество туристов, посетивших Узбекистан в мае из зарубежных стран:

- Казахстан – 169,9 тыс. человек

- Кыргызстан – 141,3 тыс. человек

- Таджикистан – 116 тыс. человек

- Россия – 47,5 тыс. человек

- Турция – 6,4 тыс. человек

- Германия – 2,2 тыс. человек

- Франция – 1,7 тыс. человек

- США – 1,5 тыс. человек

- Корея – 1,4 тыс. человек

- Индия – 1,3 тыс. человек

- Израиль – 1,3 тыс. человек

- Великобритания – 1,1 тыс. человек

- Беларусь – 1 тыс. человек

- Италия – 0,7 тыс. человек

- Испания – 0,5 тыс. человек

Также выяснилось, с какой целью больше всего посетили Узбекистан иностранцы за 5 месяцев этого года:

- с целью посетить родственников — 1,2 млн. человек

- с целью отдыха — 102,3 тыс. человек,

- для лечения — 30,8 тыс. человек,

- по работе — 5,6 тыс. человек,

- в образовательных целях — 1,9 тыс. человек.

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