В мае Узбекистан посетило более 500 тысяч туристов

В мае этого года Узбекистан посетили 503,6 тыс. иностранных граждан.
По данным Госкомстата, в сравнении с соответствующим периодом прошлого года этот показатель увеличился на 363,4 тыс. человек или в 3,6 раза.
Количество туристов, посетивших Узбекистан в мае из зарубежных стран:
- Казахстан – 169,9 тыс. человек
- Кыргызстан – 141,3 тыс. человек
- Таджикистан – 116 тыс. человек
- Россия – 47,5 тыс. человек
- Турция – 6,4 тыс. человек
- Германия – 2,2 тыс. человек
- Франция – 1,7 тыс. человек
- США – 1,5 тыс. человек
- Корея – 1,4 тыс. человек
- Индия – 1,3 тыс. человек
- Израиль – 1,3 тыс. человек
- Великобритания – 1,1 тыс. человек
- Беларусь – 1 тыс. человек
- Италия – 0,7 тыс. человек
- Испания – 0,5 тыс. человек
Также выяснилось, с какой целью больше всего посетили Узбекистан иностранцы за 5 месяцев этого года:
- с целью посетить родственников — 1,2 млн. человек
- с целью отдыха — 102,3 тыс. человек,
- для лечения — 30,8 тыс. человек,
- по работе — 5,6 тыс. человек,
- в образовательных целях — 1,9 тыс. человек.