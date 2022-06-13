Пустые слова – это не решение проблемы – Алламжонов об избиении журналистов телеканала "Севимли"

"Решительно осуждаю действия в отношении творческой группы телеканала "Севимли". Правоохранительные органы обязаны разобраться в этой ситуации и наказать виновных. Пустые слова – это не решение проблемы. Сотрудники, которые не могут отличить правонарушителя от представителя прессы, только вредят системе", – отметил он.

По словам Алламжонова, также необходимо внести ясность в ситуацию вокруг сайта Human.uz, не допускать нарушений прав журналистов.

"Хотелось бы напомнить, что в нормативных документах четко прописано, что АИМК также должно активно действовать в рамках своей компетенции, целями и функциями этой структуры являются поддержка прессы, защита ее представителей. Я призываю Союз журналистов быть более активным. Если эти институты не проявят себя в этих ситуациях, то, когда еще мы узнаем об их деятельности", – подчеркнул он.

При этом в МВД уже опровергли причастность правоохранителей к избиению журналистов. По версии министерства, они пострадали из-за потасовки в толпе. Однако сами журналисты сразу после инцидента заявили, что к избиению были причастны сотрудники правоохранительных органов.

Самое интересное, что после произошедшего правоохранители извинились перед журналистом, но велели ему не болтать лишнего и никуда не сообщать об инциденте.