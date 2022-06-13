В Узбекистане введут уголовную ответственность за куплю-продажу органов и тканей человека, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные верхней палаты парламента.

Сегодня в ходе пленарного заседания сенаторы одобрили закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием Закона Республики Узбекистан "О трансплантации органов и тканей человека".

Данным документом предусматривается внесение изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также в законы "О противодействии торговле людьми" и "О погребении и похоронном деле".

В частности, вводится ответственность за нарушение установленных условий и порядка изъятия, трансплантации органов и тканей человека, а также изъятие органов или тканей умершего человека для консервации в научных или учебных целях без его прижизненного согласия, занятие куплей-продажей органов и тканей человека, вывоз за пределы Узбекистана трансплантируемых органов и тканей человека.

"Кроме того, устанавливается ответственность за похищение человека или торговлю людьми с целью изъятия органов и тканей человека. Это является причиной тревоги многих людей", – сообщили в Сенате.

Теперь, согласно процедуре, документ должен подписать президент Узбекистана.