В Узбекистане опровергли появление первого случая обезьяньей оспы. У женщины, которая якобы заболела оспой, была диагностирована аллергическая реакция, сообщает Podrobno.uzсо ссылкой на данные Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

Напомним, что на днях в соцсетях появились фото женщины, которая якобы болеет обезьяньей оспой. В подтверждение этого факта родственники женщины показывали характерные волдыри на ее руках и шее.

В Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья отметили, что 49-летнюю жительницу Асакинского района 12 июня действительно доставили в отделение токсикологии с жалобами на "сыпь на теле, повышение температуры, беспокойство, одышку и крайнюю слабость".

Ранее женщине поставили диагноз "воспаление верхних дыхательных путей и увеличение лимфатических узлов на шее" из-за чего она лечилась дома в течение трех дней. В период лечения она принимала различные лекарственные препараты. В течение двух дней на ее теле постепенно появлялась сыпь, а также высыпания во рту.

После лечения в инфекционном отделении Асакинского районного медицинского объединения в течение одного дня и незначительных положительных изменений ее направили в Андижанский филиал Республиканского научного центра неотложной медицинской помощи.

"Сейчас в результате проведенных процедур наблюдается улучшение общего состояния пациентки, ее лечение продолжается в обычной палате. У пациентки диагностирована аллергическая реакция на лекарственные вещества", – заключили в Службе санитарно-эпидемиологического благополучия.

Вирус оспы обезьян считается умеренно передаваемым человеку. Передача инфекции от человека к человеку редка, но возможна при тесном контакте. Обезьянья оспа передается крупными каплями секрета и через тесный контакт с инфицированными людьми или животными. Контакт с инфицированными выделениями или кровью также может привести к передаче инфекции.

Симптомы заражения включают лихорадку, головную боль, боль в мышцах и спине, опухшие лимфатические узлы, озноб и истощение. Как правило, развивается сыпь с везикулами или пустулами. Часто сыпь начинается на лице, а затем распространяется на другие части тела, включая гениталии. Время от заражения до начала заболевания обычно составляет от 6 до 16 дней, иногда дольше.