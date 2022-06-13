В Ташкенте состоялся пресс-показ фильма «Солнце на вкус»

Агентство кинематографии и киностудия «Спутник Восток продакшн» презентовали первый совместный узбекско-российский фильм для детей и подростков «Солнце на вкус». Об этом пишет «Даракчи».

Показ для членов художественного совета, кинокритиков, общественности и СМИ прошел в кинотеатре "Yulduz". Большая премьера фильма будет приурочена ко Дню молодежи Узбекистана.

Кинолента рассказывает историю обычной московской семьи, столкнувшейся с невероятными приключениями во время поездки в Узбекистан. Чтобы добыть клад — золото Арка, сокровище последнего эмира Бухары Алимхана, героям – мальчику Тимуру, его сверстнице Гуле и его деду приходится пройти через сложные испытания.

В фильме снимаются звезды узбекского и российского кино: Андрей Мерзликин, Александр Ильин, Мухаммадисо Абдулхаиров и другие. Роль главного героя, мальчика из Москвы, исполняет Леонид Басов, восходящая звезда, известный зрителям по ряду кинолент, одна из которых – фильм «Пальма». Для актрисы Камиллы Якубовой роль находчивой, начитанной узбекской девочки Гули – дебютная.

Съемки кинокартины проходили в Москве, Бухаре, Самарканде, Ташкенте и Ташкентской области. Фильм продемонстрирует всю красоту пейзажей таких мест, как Чимган, Чарвак, пустыня Кызылкум, и исторических памятников Узбекистана — Регистан, Гури Эмир, обсерватория Мирзо Улугбека в Самарканде, музей-крепость Арк в Бухаре, мечеть Минораи Калон.

«Этот фильм – первая совместная ко-продукция, символичная ласточка кинематографа Нового Узбекистана. В октябре 2020 года в Москве нами был подписан ряд меморандумов о создании совместных фильмов, и «Солнце на вкус» — первая кинолента в череде будущих кинопроектов. Картина вышла на русском языке, сейчас идет дубляж на узбекский язык. В рамках празднования Дня молодежи мы организуем большую премьеру. Это также очень символично, потому что «Солнце на вкус – это первое детское и подростковое кино, и премьера состоится в дни летних каникул», - отметил генеральный директор Агентства кинематографии Узбекистана, продюсер фильма Фирдавс Абдухаликов.

«Сотрудничество с Национальным Агентством кинематографии оказалось очень приятным. Мы в полном восторге. Желаю, чтобы на всех проектах, у всех продюсеров всегда были такие партнеры. Коллеги из Узбекистана нам очень сильно помогали, притом и словом, и делом, и финансами. Это подлинное сотрудничество, совместная работа, созданная на паритетном творчестве. Мне кажется, что в этом и есть залог того, что фильм получился таким, какой он есть», — поделился Александр Кессель, продюсер фильма «Солнце на вкус».