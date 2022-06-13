В Узбекистане планируется отменить требование по обязательной сдаче экзамена при восстановлении утерянных водительских прав или талона техосмотра, сообщает Podrobno.uzсо ссылкой на данные владельца Единого экзаменационного центра, председатель попечительского совета Фонда масс-медиа Комила Алламжонова.

"Очень многие люди спрашивают меня, зачем нужно сдавать экзамены для повторного получения утерянных водительских прав или талона? Этот порядок установлен решением Кабинета Министров, и я тоже считаю, что в этом нет никакой логики. Я также не понимаю, почему установлен такой порядок. И, судя по имеющейся у меня информации, предложение об отмене этой нормы уже внесено на рассмотрение", – написал он в своем Телеграм-канале.

Напомним, что согласно действующему законодательству, дубликат утерянного национального водительского удостоверения выдается после сдачи теоретических и практических экзаменов, а также проверки по базе данных водительских удостоверений лиц, лишенных права управлять транспортными средствами.

Исключение составляют случаи утери в результате кражи, пожара, стихийного бедствия и тому подобные причины, подтвержденные документами уполномоченного ведомства.