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  • 13 июнь 2022 22:02
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В Узбекистане планируется отменить требование по обязательной сдаче экзамена при восстановлении утерянных водительских прав

В Узбекистане планируется отменить требование по обязательной сдаче экзамена при восстановлении утерянных водительских правВ Узбекистане планируется отменить требование по обязательной сдаче экзамена при восстановлении утерянных водительских прав или талона техосмотра, сообщает Podrobno.uzсо ссылкой на данные владельца Единого экзаменационного центра, председатель попечительского совета Фонда масс-медиа Комила Алламжонова.

 

"Очень многие люди спрашивают меня, зачем нужно сдавать экзамены для повторного получения утерянных водительских прав или талона? Этот порядок установлен решением Кабинета Министров, и я тоже считаю, что в этом нет никакой логики. Я также не понимаю, почему установлен такой порядок. И, судя по имеющейся у меня информации, предложение об отмене этой нормы уже внесено на рассмотрение", – написал он в своем Телеграм-канале.

 

Напомним, что согласно действующему законодательству, дубликат утерянного национального водительского удостоверения выдается после сдачи теоретических и практических экзаменов, а также проверки по базе данных водительских удостоверений лиц, лишенных права управлять транспортными средствами.

 

Исключение составляют случаи утери в результате кражи, пожара, стихийного бедствия и тому подобные причины, подтвержденные документами уполномоченного ведомства.


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