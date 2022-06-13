На кыргызско-узбекской границе нашли уже третий подземный тоннель

На кыргызско-узбекской границе снова обнаружили подземный тоннель. На этот раз сотрудникам ГКНБ удалось вычислить причастных к противоправным действиям.

Как пишет UzReport, находка была обнаружена 11 июня тоннель в жилом доме в городе Кара-Суу Ошской области. Вход в тоннель был завален.

По версии следствия, владелец дома М.И.М. в 2014 году познакомился с узбекистанцем по имени Рустам. В сентябре 2021 года мужчины вырыли тоннель, который связывает Кыргызстана и Узбекистан, и переправляли через него товары и валюту.

Отмечается, что задержанный признал вину и выразил готовность сотрудничать со следствием.