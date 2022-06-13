» » » На кыргызско-узбекской границе нашли уже третий подземный тоннель
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  • 13 июнь 2022 22:00
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На кыргызско-узбекской границе нашли уже третий подземный тоннель

На кыргызско-узбекской границе нашли уже третий подземный тоннельНа кыргызско-узбекской границе снова обнаружили подземный тоннель. На этот раз сотрудникам ГКНБ удалось вычислить причастных к противоправным действиям.

 

Как пишет UzReport, находка была обнаружена 11 июня тоннель в жилом доме в городе Кара-Суу Ошской области. Вход в тоннель был завален.

 

По версии следствия, владелец дома М.И.М. в 2014 году познакомился с узбекистанцем по имени Рустам. В сентябре 2021 года мужчины вырыли тоннель, который связывает Кыргызстана и Узбекистан, и переправляли через него товары и валюту.

 

Отмечается, что задержанный признал вину и выразил готовность сотрудничать со следствием.


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