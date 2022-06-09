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  • 9 июнь 2022 20:13
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Поезда из Узбекистана в Россию запустят с 23 июня

Поезда из Узбекистана в Россию запустят с 23 июня

Узбекистан и Россия возобновят пассажирское железнодорожное сообщение с 23 июня, сообщили в холдинге «Российские железные дороги».

 

В расписание вернутся следующие международные поезда, которые формируются компанией «Узбекистон темир йулари»:

·с 23 июня начнёт курсировать поезд «Ташкент — Самара» (№5/6). Он будет отправляться из Ташкента по четвергам, а из Самары — по воскресеньям;

·С 25 июня запускается поезд «Ташкент — Волгоград» (№323/324). Он будет отправляться из Ташкента по субботам, а из Волгограда — по вторникам.

 

Продажа билетов на эти поезда будет открыта в ближайшее время. Приобрести их можно будет за 45 суток до отправления.

 

Напомним, что все ранее действовавшие санитарные ограничения для граждан России и Узбекистана при въезде на территории стран сняты, ПЦР-тест не требуется.

 

Россия с 14 июня сняла ограничения на въезд граждан Узбекистана по железной дороге. С этой же даты сообщалось о возобновлении железнодорожного сообщения, но в «Узбекистон темир йуллари» заявляли, что вопрос возобновления движения прорабатывается.

 

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