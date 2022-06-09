Обвиняемый в расхищении бюджетных средств хоким Андижана Бахром Хайдаров в день задержания издал 24 решения и распоряжения

Обвиняемый в расхищении бюджетных средств хоким Андижана Бахром Хайдаров в день задержания (6 июня) издал 24 решения и распоряжения, а на следующий день – еще два. Сейчас их законность проверяется правоохранительными органами, сообщает Podrobno.uz.

Напомним, что о задержании Хайдарова стало известно 7 июня. Согласно предварительным данным, до назначения на пост хокима Андижана, во время работы начальником областного управления финансов, он и его подельники расхитили из бюджета 48 миллиардов сумов.

По данным управления юстиции Андижанской области, в день задержания хоким издал 24 решения и распоряжения, а на следующий день – еще 2 документа. Все эти документы были утверждены начальником канцелярии хокимията С. Кодиржановым с помощью электронной цифровой подписи Хайдарова и размещены на платформе E-qaror.

Позже, в рамках указаний Минюста, специалисты Uzinfocom заблокировали личный кабинет Хайдарова на платформе E-qaror.

"Учитывая возможность фальсификации документов в этом процессе, соответствующие материалы будут направлены в прокуратуру. До проверки законности каждого решения соответствующие органы исполнительной власти уведомлены о нецелесообразности их исполнения. Дополнительная информация будет предоставлена ​​по результатам исследования", – отметили в управлении юстиции.