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  • 9 июнь 2022 20:06
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Бесплатные продукты одиноким престарелым и ветеранам заменили материальными выплатами

Бесплатные продукты одиноким престарелым и ветеранам заменили материальными выплатамиПостановлением президента Шавката Мирзиёева от 8 июня, будет применена принципиально новая система соцобеспечения участников и ветеранов Второй мировой войны. Об этом сообщает Минюст.

 

Новая форма поддержки предусмотрена для ветеранов войны 1941–1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей и гражданам, работавшим в период блокады города Ленинграда. Также меры рассчитаны на одиноких престарелых и лиц с инвалидность, нуждающихся в постороннем уходе.

 

Нововведения включают:

- вместо продовольственной продукции и гигиенических товаров, доставляемых на бесплатной основе, вводится ежемесячная дополнительная выплата в однократном размере БРВ (300 тыс. сумов);

- вместо необходимых одежды и обуви, доставляемых на бесплатной основе, вводится компенсация для приобретения одежды, ежегодно выплачиваемая в августе месяце в 15-кратном размере БРВ (4,5 млн. сумов).

 

При этом, доплата осуществляется на основе сведений о нуждающихся в постороннем уходе одиноких престарелых или лицах с инвалидностью, предоставляемых Агентством по развитию медико-социальных услуг, организации, ответственной за назначение пенсий и пособий.

 

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