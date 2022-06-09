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  • 9 июнь 2022 19:58
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Компания OneWeb планирует выйти на рынок Узбекистана

Компания OneWeb планирует выйти на рынок Узбекистана7 июня министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Шерматов провел встречу с директором по маркетингу компании OneWeb Иваном Зайцевым. Во встрече также приняли участие представители Министерства ИКТ и руководители агентства «Узбеккосмос». Об этом пишет UzDaily.

 

Сегодня компания OneWeb реализует крупные проекты во многих странах мира. Представитель компании выразил намерение реализовать подобные проекты и в Узбекистане. 16 мая между «Узбеккосмосом» и компанией был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

 

Основной целью меморандума является привлечение спутниковой компании OneWeb на рынок Узбекистана, а также ряд мер, связанных с услугами компании негеостационарных систем спутниковой связи, включая вопросы регулирования, обсуждение и определение основных потребностей государства в использование спутников OneWeb.

 

На сегодняшнем совещании компания также выступила с предложениями по предоставлению высокоскоростного широкополосного интернета регионам и отдаленным сельским населенным пунктам, предприятиям различных отраслей экономики через спутники OneWeb. В завершение встречи стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.


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