В рекламе запретили использовать образы, «противоречащие национальным и семейным традициям»

В рекламе, распространяемой в Узбекистане, запретили использовать образы, противоречащие общепринятым нормам морали и нравственности, национальным и семейным традициям. Это закреплено в законе «О рекламе», вступающем в силу 9 сентября.

Как передает gazeta.uz, закон вводит определение «неэтичная реклама» к которой отнесена реклама, нарушающая общепринятые нормы гуманности и морали путём использования оскорбительных слов, изображений и сравнений, касающихся пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения лиц.

(В данном законе или каком-либо другом акте законодательства Узбекистана не приводится перечень общепринятых норм гуманности и морали, а также национальных и семейных традиций, противоречие которым в рекламных формах, фразах и образах, является основанием для отнесения рекламы к неэтичной. Нормы морали интегрированы в принципы и нормы законодательства Узбекистана, от Конституции до кодексов и законов и подзаконных актов. Согласно статье 4 Конституции, республика обеспечивает уважительное отношение к обычаям и традициям наций и народностей, проживающих на её территории. Таким образом, в рекламе должно быть соблюдено это требование Конституции. В то же время в Семейном кодексе, например, установлено, что при отсутствии в законодательстве соответствующих норм в регулировании семейных отношений применяются местные обычаи и традиции, не противоречащие принципам законодательства — ред.).

Неэтичной рекламой в законе признаётся также реклама, посягающая на объекты искусства, национальные или мировые исторические и архитектурные памятники, или порочащая флаг, герб, гимн и дискредитирующая валюту Узбекистана.

Неэтичная реклама, наряду с недостоверной (заведомо ложной) и скрытой, относится к ненадлежащей рекламе. Ненадлежащая реклама не допускается.

Помимо действовавших ранее требований к рекламе, в законе добавлено следующее:

·нельзя рекламировать товары в учебниках, школьных дневниках, тетрадях и других изданиях для дошкольного образования и воспитания, школ, колледжей и лицеев;

·нельзя указывать цены (тарифы) в иностранной валюте;

·запрещается рекламировать информационную продукцию без указания возрастной классификации в случаях, когда это требуется;

·запрещается умалчивать о существенных сведениях о товаре, условиях его приобретения или использования и (или) отображать информацию трудноразличимой для чтения, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение пользователи рекламы;

·нельзя использовать противоречащие национальным и семейным традициям, а также общепринятым нормам морали и нравственности форм, фраз и образов.

Отметим, что в определение «неэтичной рекламы», данное в статье 5, не внесена реклама, использующая противоречащие национальным и семейным традициям формы, фразы и образы. Этот запрет вводится дополнительно в статье 16 «Основные требования к рекламе».

Среди других новшеств в законе о рекламе следует отметить полный запрет рекламы психотропных и (или) сильнодействующих веществ наряду с наркотическими.

Для защиты детей от злоупотреблений их доверием и недостатком опыта в рекламе, в частности, запрещается:

·призывать несовершеннолетних приобретать товары или побуждать их обращаться с просьбой приобретения рекламируемых товаров;

·использование настоящего или игрушечного оружия;

·дискредитация родителей и воспитателей, подрыв доверия к ним у детей;

·показ несовершеннолетних в опасных ситуациях, побуждение к совершению угрожающих жизни или здоровью действий и др.

Закон прямо запретил рекламу продуктов-заменителей грудного молока. Запрещена реклама пиротехнических средств, ужесточается регулирование рекламы энергетиков. Вместе с этим оговорены случаи, когда могут рекламироваться пиво, натуральные и игристые вина, произведённые в Узбекистане.

Также введены дополнительные требования и запреты к рекламе лекарственных средств и биологически активных добавок к пище. К примеру, в рекламе лекарств запретили использовать рекомендации учёных и медработников, благодарности и рекомендации от отдельных лиц, а также участие медийных персон, медработников или имитирующих их внешний вид лиц. Реклама лекарства, отпускаемого без рецепта, не должна утверждать, что это БАД, косметический продукт или средство гигиены или что действие лекарства гарантировано. Введён запрет и на ряд других визуальных и смысловых средств агрессивного или вводящего в заблуждение продвижения лекарств.

В отношении рекламы БАД установлен ряд требований, в частности, о том, что она не должна создавать впечатление, что БАД являются лекарством или обладают лечебными свойствами. Проведение стимулирующих акций (с раздачей или розыгрышем ценных призов и др.) лекарств и БАД запрещается.