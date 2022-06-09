Закон о рекламе установил новые требования к языку рекламы

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 июня подписал новый закон «О рекламе» . Он вступит в силу через три месяца — в начале сентября. Документ был принят Законодательной палатой ещё 28 декабря и одобрен Сенатом 17 марта. Об этом сообщает gazeta.uz.

В законе установлены новые требования к используемому в рекламе языку, а также переводу содержания рекламы с государственного на другие языки.

Согласно обновлённой статье «Язык рекламы», как и ранее, зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания и логотипы могут приводиться на языке оригинала. Сама же реклама должна распространяться на государственном языке.

Её содержание может быть продублировано в переводе на другие языки при соблюдении следующих требований:

·текст перевода рекламы на другом языке не должен искажать её смысл на государственном языке;

·текст перевода рекламы на объекте внешней рекламы должен быть размещён горизонтально в нижней части текста рекламы на государственном языке и не должен превышать 40% общей площади рекламы;

·размер шрифта текста перевода должен быть меньше размера шрифта текста рекламы на государственном языке.

Установлено также, что перевод рекламы, распространяемой на теле- и радиоканалах и в печатных изданиях, не должен превышать 20% от ежедневного общего объёма рекламы.

Требование к размещению рекламы на государственном языке и переводу её содержания не распространяются на рекламу, размещаемую:

·в печатных изданиях и другой издательской продукции, публикуемых исключительно на иностранных языках;

·на информационных вебсайтах, размещающих материалы исключительно на иностранных языках;

·в ходе трансляций теле-, радио-, видео и кинохроникальных программ других материалов в СМИ, осуществляющих вещание на иностранных языках.

Уполномоченным госорганом в области оборота рекламы является Агентство по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете. Агентство обеспечивает исполнения законодательства о рекламе, даёт разъяснения по вопросам применения законодательства о рекламе и выявляет случаи нарушения его требований и другое.

Законом также установлены общие и специальные требования к рекламе. В частности, в рекламе запрещается использовать иностранные слова и выражения, которые могут привести к искажению смысла информации и указывать цены (тарифы) в иностранной валюте.