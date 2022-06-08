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  • 8 июнь 2022 21:36
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Узбекистанцев напугали фейком о запрете на рождение третьего ребенка

Узбекистанцев напугали фейком о запрете на рождение третьего ребенкаВ отечественном сегменте глобальной сети стал активно разгоняться фейк о запрете на рождение третьего ребенка. Власти Узбекистана опровергли эту информацию, сообщает Podrobno.uz.

 

"В социальных сетях и мессенджере Телеграм распространяется информация, в которой утверждается, что якобы, согласно новому закону, одобренному Сенатом, с 2023 года гражданам Узбекистана будет запрещено иметь более двух детей. В случае несоблюдения данного ограничения будет наложен штраф. Данная информация не соответствует действительности", – отмечается в сообщении властей.

 

Напомним, что в январе-мае 2022 года в нашей стране родилось 338 636 детей, из которых мальчиков – 174 874, девочек – 163 762.

 

Наибольшее количество рождений зафиксировано в Самаркандской области (40 880), самая низкая рождаемость – в Сырдарьинской области (8 952 человека).


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