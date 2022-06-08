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  • 8 июнь 2022 21:35
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Wildberries переходит на расчеты в сумах с предпринимателями Узбекистана

Wildberries переходит на расчеты в сумах с предпринимателями УзбекистанаОнлайн-ретейлер Wildberries перешел на расчеты с компаниями стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в их национальных валютах. Новая финансовая политика компании направлена на поддержку представителей локального бизнеса на зарубежных рынках. Об этом сообщает UzReport.

 

К слову, Wildberries является международной онлайн-площадкой, на которой предприниматели из разных стран продают свои товары и оказывают услуги покупателям и бизнесу. В 2022 г. компания открыла новые логистические объекты в Киргизии и Армении, а также запустила продажи в Узбекистане.

 

«Мы стремимся предложить им наиболее выгодные условия сотрудничества – поэтому вышли с инициативой перехода на расчеты в национальных валютах, которую поддержал местный бизнес. Новая финансовая политика позволит сделать взаимные расчеты еще более прозрачными, укрепит региональные валюты, а предпринимателям - поможет минимизировать возможные потери из-за колебаний курсов валют и необходимости их конвертации», — рассказали в пресс-службе Wildberries.

 

Так, Белорусским компаниям и предпринимателям перечисления теперь будут осуществляться в белорусских рублях, представителям Казахстана в тенге, Армении — в драмах, Киргизии — в сомах, Узбекистана — в сумах. Тем самым позволив бизнесу сэкономить на издержках их конвертации.

 

Отмечается, что эта финансовая политика распространяется как на продавцов товаров, так и владельцев партнерских пунктов выдачи заказов и партнерских сортировочных центров.


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