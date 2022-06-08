Узбекистан и Россия увеличили срок пребывания граждан без регистрации до 15 дней

Узбекистан и Россия на взаимной основе увеличили срок пребывания граждан без регистрации до 15 суток. Это предусмотрено соглашением между правительствами двух стран, вступившим в силу 4 июня, сообщает gazeta.uz.

Согласно документу, граждане Узбекистана, въезжающие в РФ, и россияне, въезжающие в Узбекистан, освобождаются от обязанности регистрации в течение 15 дней с даты въезда. До этого узбекистанцы могли находиться на территории России без постановки на учет 7 дней, а россияне в Узбекистане — 3 дня.

Соглашение об этом было подписано правительствами Узбекистана и России в 2021 году.

МВД Узбекистана ранее отмечало, что усложнение компетентными органами России порядка регистрации (оформление патента на осуществление трудовой деятельности) создало ряд трудностей для трудовых мигрантов. Это, в свою очередь, становится причиной нарушения ими миграционного законодательства.

Министерство иностранных дел Узбекистана рекомендует гражданам обоих государств соблюдать законодательство страны пребывания и своевременно регистрироваться (вставать на учет) в компетентных органах.