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  • 8 июнь 2022 21:34
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Узбекистан и Россия увеличили срок пребывания граждан без регистрации до 15 дней

Узбекистан и Россия увеличили срок пребывания граждан без регистрации до 15 днейУзбекистан и Россия на взаимной основе увеличили срок пребывания граждан без регистрации до 15 суток. Это предусмотрено соглашением между правительствами двух стран, вступившим в силу 4 июня, сообщает gazeta.uz.

 

Согласно документу, граждане Узбекистана, въезжающие в РФ, и россияне, въезжающие в Узбекистан, освобождаются от обязанности регистрации в течение 15 дней с даты въезда. До этого узбекистанцы могли находиться на территории России без постановки на учет 7 дней, а россияне в Узбекистане — 3 дня.

 

Соглашение об этом было подписано правительствами Узбекистана и России в 2021 году.

 

МВД Узбекистана ранее отмечало, что усложнение компетентными органами России порядка регистрации (оформление патента на осуществление трудовой деятельности) создало ряд трудностей для трудовых мигрантов. Это, в свою очередь, становится причиной нарушения ими миграционного законодательства.

 

Министерство иностранных дел Узбекистана рекомендует гражданам обоих государств соблюдать законодательство страны пребывания и своевременно регистрироваться (вставать на учет) в компетентных органах.


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