Президент подписал новый закон о рекламе. Он вступит в силу с сентября

Шавкат Мирзиёев подписал закон «О рекламе» в новой редакции. Об этом пишет пресс-служба Минюста.

Документ вступит в силу спустя три месяца после официального опубликования. Он заменяет действующий сейчас закон, принятый в 1998 году.

Согласно новому закону, запрещается:

·реклама товаров в образовательных материалах, включая учебники, школьные тетради и дневники;

·отображение в рекламе цен и тарифов в иностранной валюте;

·реклама информационной продукции (фильмов, игр и т. д.) без отображения возрастной классификации;

·использование в материалах образов, форм и выражений, «противоречащих национальным и семейным обычаям, а также общепринятым нормам поведения и духовности».

В целях защиты несовершеннолетних от злоупотребления их доверием и неопытностью также запрещается:

·показывать в рекламе несовершеннолетних в опасных ситуациях, либо совершение ими рискованных для их жизни и здоровья поступков;

·выказывание неуважения родителям и воспитателям, нанесение урона доверию к ним;

·реклама товаров, запрещённых к покупке или употреблению несовершеннолетними, на предназначенных для них телеканалах, в теле- и радиопрограммах.

Кроме этого, запрещается задействовать в рекламе лекарств знаменитостей, медицинских работников либо лиц, внешне похожих на медработников.

Показ рекламы на телевидении в течение одного часа должен занимать не более 20% (12 минут) — сейчас допускается максимум 10% (6 минут). Телепередачи длительностью до 10 минут не должны сопровождаться рекламой или прерываться рекламными паузами.

Рекламное время не должно превышать 15% от суточного вещания. Исключение делается для специализированных рекламных каналов.

Новая редакция была разработана и представлена профильному комитету Сената в феврале — отмечалось, что она заменит устаревший текущий закон. Документ также упорядочивает размещение наружной рекламы и меняет рекламную языковую политику.

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