В Узбекистане решили открывать рестораны и кафетерии на крышах гостиниц, столовых и магазинов. Этот опыт был успешно использован в Бухаре. Кроме того, власти упростят выделение земли и зданий для объектов сферы услуг и сервиса, создадут специальные торговые улицы, разрешат махаллям и ТЧСЖ открывать сезонные кафе и магазины, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на прошедшее сегодня совещание под председательством Шавката Мирзиёева.

Бухарский опыт

В ходе обсуждения планов по развитию сферы услуг до конца года в качестве примера приведен бухарский опыт.

К примеру, в Бухаре предприниматели организовали рестораны и кафетерии на крышах гостиниц, столовых и магазинов. Анализ эффективности льготных кредитов показал, что средние затраты на создание одного рабочего места в Бухаре составили всего 8-9 миллионов сумов.

Ответственным лицам поручено внедрить эту практику в других городах и районных центрах, а также разработать требования по безопасности и условия аренды.

Выделение земли под кафе и рестораны

В целом на балансе государственных органов имеется около 4 тысяч административных зданий, которые расположены в удобных местах и вдоль улиц с интенсивным движением. Указано, что эти здания и сооружения также могут быть эффективно использованы в сфере обслуживания.

Для организации точек обслуживания важное значение имеет наличие места. В связи с этим на совещании определено, что на аукцион будут выставлены еще 25 тысяч земельных участков под объекты сервиса и торговли.

Для удобства населения процесс выставления земли на аукцион будет сокращен с 48 до 15 дней для получения в аренду и с 74 до 20 дней для приобретения в собственность. Оценка земельных участков экспертизе не подлежит, действительная стоимость будет определяться на аукционе.

Вместе с тем с 1 января 2023 года будет отменен порядок согласования кадастровой информации с другими ведомствами при выставлении земель на аукцион. Кадастровые данные всех министерств будут включены в Национальную географическую информационную систему.

Торговые улицы

До 1 сентября текущего года планируется организовать 253 специальные улицы торговли и обслуживания в 205 районах и городах. В прошлом году на эти цели из республиканского бюджета было выделено 1,4 триллиона сумов, а в этом году – 900 миллиардов сумов.

Например, тупиковая улица в махалле Джиззахлик города Джизака соединена с центральной улицей Шарафа Рашидова, а торгово-сервисным объектам разрешено работать круглосуточно. В результате бизнес получил импульс и было создано 200 рабочих мест.

Хокимам областей поручено создать аналогичные улицы и в городах и районах.

Или другой пример: на знаменитом курорте Омонхона в Байсуне есть 3 гостиницы. Но из-за нехватки мест приезжающих принимают гостевые дома. Если дорога, ведущая к санаторию, будет улучшена, число посетителей увеличится, а вдоль дороги можно будет открыть более 200 объектов торговли и обслуживания. Исходя из этого, ответственным лицам даны указания по развитию села Омонхона.

Новые возможности для бизнеса

Поставлена задача на основе этого подхода привлечь иностранные консальтинговые компании и экспертов, разработать мастер-план 28 городов и районов с высоким потенциалом в сфере услуг.

Президент подчеркнул необходимость упрощения требований к торговой деятельности на базе передвижных средств и легких конструкций.

В частности, товариществам собственников жилья, махаллям, благоустроительным и дорожным организациям будет разрешено открывать на своей территории сезонные кафе и торговые точки. Это обеспечит работой около 50 тысяч человек.