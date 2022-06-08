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  • 8 июнь 2022 21:23
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Информацию о домах - кандидатах на «снос» теперь легко узнать на ЕПИГУ

Информацию о домах - кандидатах на «снос» теперь легко узнать на ЕПИГУТакое важное событие, как приобретение недвижимости, или же капитальный ремонт, нередко сопровождается тревогой и сомнениями. Убедиться в том, не подлежит ли сносу дом, который вы хотите купить теперь можно онлайн – на Едином портале интерактивных государственных услуг (my.gov.uz).

 

Никаких документов, необходимых для получения услуги не требуется.

 

На сайте ЕПИГУ имеется услуга «Выдача справки о сносе, либо не подпадании под снос недвижимого имущества». После ввода в отведенные поля - кадастрового номера и названия здания, пользователь получает электронную справку с необходимой информацией.

 

Срок оказания услуги – 3 дня.

 

Услуга действительно удобная и простая, но платная (15000 сум). Однако для активных пользователей my.gov.uz действует скидка 10% (13 500 сум).

 

ИСТОЧНИК


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