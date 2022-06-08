17 человек погибли в железнодорожной катастрофе в Иране

В железнодорожной катастрофе на востоке Ирана 8 июня погибли 17 пассажиров, более 50 ранены, сообщает Al Jazeera со ссылкой на иранское FarsNews.

В утренней мгле состав из семи вагонов, предположительно, столкнулся с экскаватором в 50 км от города Табас, в результате четыре вагона сошли с рельсов и опрокинулись. Предполагается, что экскаватор мог находиться у железнодорожного полотна в связи с ремонтными работами.

В поезде могли ехать около 350 пассажиров, пишет Al Jazeera. Данные о количестве погибших и раненых разнятся: Reuters пишет о 13 погибших и серьёзных ранениях у 60 пассажиров.

Район катастрофы находится в 550 км от столицы — Тегерана, там плохая связь. На место прибыли вертолёты со спасателями и медиками. Специалисты достают из вагонов людей и оказывают им помощь, данные о жертвах будут уточняться.