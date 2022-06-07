Узбекистан снимает все ограничения при въезде, связанные с коронавирусом

Для прибывающих в Узбекистан туристов сняты все ограничения, связанные с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба Минтуризма.

Согласно решению Республиканской специальной комиссии, с 10 июня 2022 года будут сняты временные ограничения, связанные с коронавирусом, на въезд в Узбекистан в туристических целях воздушными путями, приграничными железнодорожными станциями и пограничными пунктами пропуска.

В связи с этим отменяются правила, требующие от иностранных туристов предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, экспресс-тест на антигены на коронавирус и сертификат или паспорт о вакцинации.

Комиссия учла динамику распространения коронавируса в Узбекистане (6 случаев за минувшие сутки - прим.ред.), количество госпитализированных и выписанных больных, положительное изменение количества граждан, находящихся на карантине, а также эпидемиологическую ситуацию в республике, рекомендации ВОЗ и Министерства туризма и культурного наследия.