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  • 3 июнь 2022 1:16
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Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон подписали Декларацию об укреплении вечной дружбы и союзничестве

Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон подписали Декларацию об укреплении вечной дружбы и союзничестве

По завершении переговоров на высшем уровне состоялась церемония подписания и обмена документами.

 

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписали историческую Декларацию об укреплении вечной дружбы и союзничестве.

 

Кроме того, на уровне правительств, министерств и ведомств двух стран подписано 11 документов, предусматривающих дальнейшее наращивание многопланового узбекско-таджикского сотрудничества.

 

В их числе:

 

- «Дорожная карта» по дальнейшему углублению и расширению сотрудничества в сфере промышленной кооперации;

 

- Соглашение между министерствами культуры в области культуры и искусства на 2022-2023 годы;

 

- «Дорожная карта» по развитию двустороннего сотрудничества между Джизакской областью Узбекистана и Согдийской областью Таджикистана;

 

- Меморандум о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и рационального природопользования;

 

- Меморандум о сотрудничестве в отрасли шелководства.

 

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