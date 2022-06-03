Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон подписали Декларацию об укреплении вечной дружбы и союзничестве

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписали историческую Декларацию об укреплении вечной дружбы и союзничестве.
Кроме того, на уровне правительств, министерств и ведомств двух стран подписано 11 документов, предусматривающих дальнейшее наращивание многопланового узбекско-таджикского сотрудничества.
В их числе:
- «Дорожная карта» по дальнейшему углублению и расширению сотрудничества в сфере промышленной кооперации;
- Соглашение между министерствами культуры в области культуры и искусства на 2022-2023 годы;
- «Дорожная карта» по развитию двустороннего сотрудничества между Джизакской областью Узбекистана и Согдийской областью Таджикистана;
- Меморандум о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и рационального природопользования;
- Меморандум о сотрудничестве в отрасли шелководства.