Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон подписали Декларацию об укреплении вечной дружбы и союзничестве

По завершении переговоров на высшем уровне состоялась церемония подписания и обмена документами.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписали историческую Декларацию об укреплении вечной дружбы и союзничестве.

Кроме того, на уровне правительств, министерств и ведомств двух стран подписано 11 документов, предусматривающих дальнейшее наращивание многопланового узбекско-таджикского сотрудничества.

В их числе:

- «Дорожная карта» по дальнейшему углублению и расширению сотрудничества в сфере промышленной кооперации;

- Соглашение между министерствами культуры в области культуры и искусства на 2022-2023 годы;

- «Дорожная карта» по развитию двустороннего сотрудничества между Джизакской областью Узбекистана и Согдийской областью Таджикистана;

- Меморандум о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и рационального природопользования;

- Меморандум о сотрудничестве в отрасли шелководства.

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