В Ташкенте прошла премьера фильма «101 рейс»

1 июня в Доме кинематографии состоялась премьера фильма «101 рейс». Кинолента снята Агентством кинематографии и киностудией «Ёшлик».

Как рассказывает «Даракчи», в основе фильма лежит реальная история. Лента повествует об одном знаковом дне и событиях, произошедших с экипажем и пассажирами самолета Боинг 757. Ранним утром 11 сентября 2001 года из Ташкента взлетел самолет авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари». Это был заключительный рейс для опытного пилота Зарифа Саидазимова.

Приближаясь к Международному аэропорту имени Джона Кеннеди, командир экипажа Зариф Саидазимов внезапно получает от диспетчера команду о том, что нужно совершить посадку в другом аэропорту, располагающемся в Бостоне. Несмотря на просьбу сохранять спокойствие, среди пассажиров начинается паника.

«Хотелось бы поблагодарить Министерство транспорта и компанию Uzbekistan Airways за помощь в создании этого фильма. Также хотелось бы особо отметить, что сегодняшняя премьера - еще и дань памяти иcполнителя одной из главных ролей в фильме, многоуважаемого Хошима Арслонова, который не дожил до премьерного показа и не смог разделить с нами сегодняшний праздник», — прокомментировал генеральный директор Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов.







Он добавил, что показ фильма "101 рейс" уже состоялся в Кашкадарье, в рамках культурно-просветительских мероприятий, инициированных Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

«101 рейс» — фильм, доказывающий, что реальные герои всегда находятся среди нас. Это лента о мужестве, профессионализме и силе духа не только экипажа воздушного судна, но и обычных людей, которые перед лицом опасности мобилизуются и раскрывают свои лучшие человеческие стороны», - отметил режиссер киноленты Акром Шохназаров.

На премьере присутствовал также и прототип главного героя, пилот, Герой Узбекистана Зариф Саидазимов. Создатели фильма отдали дань уважения главному герою, оставив его имя и фамилию неизменными. Именно он совершил 11 сентября 2001 года исторический и героический полет, который лег в основу киноленты.

В торжественной обстановке на премьере фильма «101 рейс» Зарифу Саидазимову были вручены цветы. В его честь прозвучали громкие аплодисменты.

«Было приятно оказаться сегодня на премьере фильма, видеть так много людей в зале и чувствовать их поддержку. И, конечно, радостно, что об этом знаковом рейсе снят целый фильм», - сказал Зариф Саидазимов.







Своим мнением также поделился актер фильма Умид Искандаров.





«День премьеры — долгожданный день, это праздник для любого актера, для всей съемочной группы. Я очень ждал премьеры картины, так как ее история для меня очень дорога. В моей фильмографии лента ««101 рейс» занимает особое место. Как минимум, по длительности съемок. Они были самые долгие, и одни из самых интересных», — сказал Умид Искандаров.