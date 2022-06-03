В Ташкенте прошла премьера фильма «101 рейс»

1 июня в Доме кинематографии состоялась премьера фильма «101 рейс». Кинолента снята Агентством кинематографии и киностудией «Ёшлик».
Как рассказывает «Даракчи», в основе фильма лежит реальная история. Лента повествует об одном знаковом дне и событиях, произошедших с экипажем и пассажирами самолета Боинг 757. Ранним утром 11 сентября 2001 года из Ташкента взлетел самолет авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари». Это был заключительный рейс для опытного пилота Зарифа Саидазимова.
Приближаясь к Международному аэропорту имени Джона Кеннеди, командир экипажа Зариф Саидазимов внезапно получает от диспетчера команду о том, что нужно совершить посадку в другом аэропорту, располагающемся в Бостоне. Несмотря на просьбу сохранять спокойствие, среди пассажиров начинается паника.
Он добавил, что показ фильма "101 рейс" уже состоялся в Кашкадарье, в рамках культурно-просветительских мероприятий, инициированных Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
На премьере присутствовал также и прототип главного героя, пилот, Герой Узбекистана Зариф Саидазимов. Создатели фильма отдали дань уважения главному герою, оставив его имя и фамилию неизменными. Именно он совершил 11 сентября 2001 года исторический и героический полет, который лег в основу киноленты.
В торжественной обстановке на премьере фильма «101 рейс» Зарифу Саидазимову были вручены цветы. В его честь прозвучали громкие аплодисменты.
Своим мнением также поделился актер фильма Умид Искандаров.