Определен порядок предоставления госуслуги по приему детей в первый класс

Принято постановление правительства «О дальнейшем совершенствовании предоставления государственных услуг в системе народного образования». Об этом сообщает Kun.uz.

Документом утверждён административный регламент предоставления следующих государственных услуг:

- прием детей в государственные школы и перевод учащихся из одной школы в другую;

- прием заявлений на приём в школу детей иностранных граждан и лиц без гражданства;

- прием заявлений на экзамены в порядке экстерната;

- выдача дубликатов официальных государственных документов об общем среднем образовании.

Ежегодно до 1 мая утверждается и публикуется на официальном сайте Министерства народного образования перечень территорий, где предоставляются государственные услуги по приему учащихся в первый класс и переводу из одной школы (класса) в другую.

Дети в первый класс принимаются в год, когда им исполняется 7 лет. Сбор с заявителя за предоставление государственной услуги не взимается.

Ежегодно для приёма в школу заявитель должен пройти регистрацию через ЕПИГУ с 20 июня по 31 июля по своему микрорайону или на портале электронных услуг Министерства народного образования. В случае отсутствия класса по языку обучения в выбранной школе по адресу проживания заявителя, другая школа, расположенная в близлежащем районе, будет присоединена к его микрорайону.

После заполнения анкеты она рассматривается территориальным управлением народного образования в течение трех рабочих дней и отправляется в школу по микрорайону или возвращается с указанием причины. Об этом отправляется уведомление заявителю. Заявитель вместе со своим ребенком отправляется в школу по микрорайону согласно онлайн-очереди и представляет в школу медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка.

Решение о зачислении или об отказе в зачислении ребенка в школу принимается школьной приемной комиссией в течение одного рабочего дня.

Приемная комиссия может отказать в зачислении ребенка в школу в следующих случаях:

- если в медицинской справке не рекомендовано обучение в школе;

- если ребенок не имеет элементарных разговорных навыков на выбранном языке обучения;

- при обнаружении недостоверных данных в анкете.

Дети по микрорайонам принимаются в школу с 1 по 15 августа каждого года. Данный порядок распространяется на школы системы Министерства народного образования.