В Минэкономразвития рассказали, с чем связан резкий рост цен на сахар

Минэкономразвития и сокращения бедности прокомментировало резкий рост цен на сахар на рынках Узбекистана, и мерах, принимаемых по стабилизации цен на этот продукт. Об этом пишет UzReport.

Исходя из данных Госкомстата, на сегодняшний день средняя цена 1 кг сахара на внутреннем рынке составляет9500-13000 сумов, а в некоторых торговых точках цена на сахар поднялась до 14000 сумов.

Между тем, отмечается, что сейчас весь мир столкнулся с дефицитом сахара, и в принципе его производством, а также повысилась его стоимость на 52%.

При этом, по словам министерства, «в нашей стране дефицита сахара нет, и имеются все резервы для насыщения внутреннего рынка сахаром до конца года».

«В условиях рыночной экономики, а также расширения и либерализации внешнеторгового сотрудничества экономики Узбекистана с экономиками региона и других стран практически невозможно удержать внутренние цены, резко отличающиеся от цен в соседних странах», - говорится в сообщении.

Рост цен на сахар в первую очередь связан с проблемами с транспортом и логистикой по поставкам этого продукта и сырья для него в Центральноазиатский регион, а также ростом цен на топливные ресурсы.

Например, на сегодняшний день цена сахара на Лондонской фондовой бирже выросла на 15% (с $500 до $575), а стоимость его доставки в Узбекистан выросла со $173 до $271 за тонну, или на 57%.

В результате этого, стоимость готового сахара (без учета таможенных пошлин и налогов) с доставкой на границу Узбекистана увеличилась с $674 в начале года до $840, или на 25%.

«Закрытие морских портов и низкая пропускная способность альтернативных портов создают дополнительные затраты, связанные с длительным хранением грузов. В связи с этим, страны-экспортеры региона и Индия ввели ограничения на экспорт», — говорится в сообщении

Также в Минэкономразвития и сокращения бедности обозначили меры, предпринимаемые в Узбекистане для предотвращения дефицита сахара и резкого роста цен в будущем.

Подчеркивается, что в стране имеются все резервы для насыщения внутреннего рынка сахаром до конца года, в том числе:

- В целях обеспечения ценовой стабильности в условиях сезонного повышения спроса на сахар (сезон плодоовощной консервации) объем сахара на бирже будет увеличен до 50% с июня текущего года. В частности, объем торгуемого на бирже сахара увеличится с нынешних 2000 тонн до 3000 тонн.

- Производство сахара в этом году составит 720 тыс. тонн, что на 22% больше, чем в прошлом году. При этом объем импорта сахара и сырья для него увеличится с 643 тыс. тонн в прошлом году до 900 тыс. тонн.

В результате к концу текущего 2022 года баланс произведенного и импортированного готового сахара превысит 118 тыс. тонн.