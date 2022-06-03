Прошли переговоры президентов Узбекистана и Таджикистана в узком формате

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон провели встречу в узком формате, сообщила пресс-служба главы государства.

Центральное место на переговорах заняли вопросы укрепления двусторонних связей, кардинального расширения повестки дня практического взаимодействия в политической, межпарламентской, торгово-экономической, транспортно-логистической, инвестиционной и культурно-гуманитарных сферах.

Главы государств выразили готовность наполнить отношения новым практическим содержанием посредством активного наращивания торговли и усиления промышленной кооперации, развития логистических и транзитных возможностей двух стран, а также реализации водно-энергетических проектов.

Состоялся обмен мнениями по региональной и международной повестке, обсуждены вопросы обеспечения мира и стабильности в Центральной Азии.

Подтверждено твердое намерение и далее продолжать взаимовыгодное сотрудничество в рамках многосторонних структур.