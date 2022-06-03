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  • 3 июнь 2022 1:05
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Прошли переговоры президентов Узбекистана и Таджикистана в узком формате

Прошли переговоры президентов Узбекистана и Таджикистана в узком формате

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон провели встречу в узком формате, сообщила пресс-служба главы государства.

 

Центральное место на переговорах заняли вопросы укрепления двусторонних связей, кардинального расширения повестки дня практического взаимодействия в политической, межпарламентской, торгово-экономической, транспортно-логистической, инвестиционной и культурно-гуманитарных сферах.

 

Главы государств выразили готовность наполнить отношения новым практическим содержанием посредством активного наращивания торговли и усиления промышленной кооперации, развития логистических и транзитных возможностей двух стран, а также реализации водно-энергетических проектов.

 

Состоялся обмен мнениями по региональной и международной повестке, обсуждены вопросы обеспечения мира и стабильности в Центральной Азии.

 

Подтверждено твердое намерение и далее продолжать взаимовыгодное сотрудничество в рамках многосторонних структур.


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