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  • 3 июнь 2022 1:03
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"Предприимчивый" кассир собрал 16,5 миллиона сумов кешбэка, регистрируя чеки потребителей

"Предприимчивый" кассир собрал 16,5 миллиона сумов кешбэка, регистрируя чеки потребителей"Предприимчивый" кассир собрал 16,5 миллиона сумов кешбэка, регистрируя чеки потребителей, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Государственного налогового комитета (ГНК).

 

В апреле узбекистанец зарегистрировал 443 чека на 1,8 миллиарда сумов, в результате он накопил 18,1 миллиона сумов кешбэка. Из них 152 чека на 1,6 миллиарда сумов были зарегистрированы в одном магазине. За них был начислен кешбэк в размере 16,4 миллиарда сумов.

 

В ходе изучения данной ситуации сотрудники ГНК выяснили, что данный гражданин работает кассиром. Cумма кешбэка в размере 16,4 миллиона сумов, начисленная за сомнительные чеки, была аннулирована.

 

Напомним, что согласно законодательству, Государственный налоговый комитет вправе принять решение об отказе в выплате кешбэка, если в результате подтверждения окажется сомнительным факт приобретения данного товара или услуги именно этим физическим лицом.

 

Напомним, что в Узбекистане начиная с 1 января 2022 года физические лица, зарегистрировавшие потребительские чеки с QR-кодом в мобильном приложении Soliq, получают кешбэк в размере 1% от суммы покупки. Как получать кешбэк? Очень просто – скачать приложение Soliq на Android и iOS, указать свою пластиковую карту и сканировать чеки.


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