"Предприимчивый" кассир собрал 16,5 миллиона сумов кешбэка, регистрируя чеки потребителей, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Государственного налогового комитета (ГНК).

В апреле узбекистанец зарегистрировал 443 чека на 1,8 миллиарда сумов, в результате он накопил 18,1 миллиона сумов кешбэка. Из них 152 чека на 1,6 миллиарда сумов были зарегистрированы в одном магазине. За них был начислен кешбэк в размере 16,4 миллиарда сумов.

В ходе изучения данной ситуации сотрудники ГНК выяснили, что данный гражданин работает кассиром. Cумма кешбэка в размере 16,4 миллиона сумов, начисленная за сомнительные чеки, была аннулирована.

Напомним, что согласно законодательству, Государственный налоговый комитет вправе принять решение об отказе в выплате кешбэка, если в результате подтверждения окажется сомнительным факт приобретения данного товара или услуги именно этим физическим лицом.

Напомним, что в Узбекистане начиная с 1 января 2022 года физические лица, зарегистрировавшие потребительские чеки с QR-кодом в мобильном приложении Soliq, получают кешбэк в размере 1% от суммы покупки. Как получать кешбэк? Очень просто – скачать приложение Soliq на Android и iOS, указать свою пластиковую карту и сканировать чеки.