Узбекистан и Таджикистан создадут на границе торгово-индустриальную зону

В Ташкенте в преддверии визита президента Таджикистана в Узбекистан состоялся узбекско-таджикский бизнес-форум, собравший на своей площадке более 200 представителей официальных и деловых кругов двух стран, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли.

Форум открыли заместитель премьер-министра — глава МИВТ Сардор Умурзаков и первый заместитель премьер-министра Таджикистана Давлатали Саид.

Было озвучено, что в целях активизации взаимной торговли и стимулирования развития промышленной кооперации в ближайшее время планируется создание приграничной торгово-индустриальной зоны «Узбекистан — Таджикистан» в районе пунктов пропуска «Ойбек» и «Фотехобод», где будут размещены производственные мощности, логистические центры и необходимая инфраструктура.

Кроме того, было заявлено о намерениях двух стран активизировать работу по промышленной кооперации в таких направлениях, как легкая промышленность, производство сельскохозяйственной продукции и строительных материалов, фармацевтика, электротехника, горнорудная промышленность и энергетика. В данном ключе были подчеркнуты возможности созданной в 2021 году узбекско-таджикской инвестиционной компании.

В ходе форума было рассказано и о совместных проектах и инициативах в сферах транспортно-логистического и межрегионального сотрудничества.

На полях мероприятия состоялись адресные встречи участников в формате B2G и B2B. По итогам форума были подписаны 75 торгово-экономических документов на сумму 1,06 млрд долларов.

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