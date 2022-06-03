» » » Узбекистан и Таджикистан создадут на границе торгово-индустриальную зону
﻿
  • 3 июнь 2022 1:02
  • 21

Узбекистан и Таджикистан создадут на границе торгово-индустриальную зону

Узбекистан и Таджикистан создадут на границе торгово-индустриальную зонуВ Ташкенте в преддверии визита президента Таджикистана в Узбекистан состоялся узбекско-таджикский бизнес-форум, собравший на своей площадке более 200 представителей официальных и деловых кругов двух стран, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли.

 

Форум открыли заместитель премьер-министра — глава МИВТ Сардор Умурзаков и первый заместитель премьер-министра Таджикистана Давлатали Саид.

 

Было озвучено, что в целях активизации взаимной торговли и стимулирования развития промышленной кооперации в ближайшее время планируется создание приграничной торгово-индустриальной зоны «Узбекистан — Таджикистан» в районе пунктов пропуска «Ойбек» и «Фотехобод», где будут размещены производственные мощности, логистические центры и необходимая инфраструктура.

 

Кроме того, было заявлено о намерениях двух стран активизировать работу по промышленной кооперации в таких направлениях, как легкая промышленность, производство сельскохозяйственной продукции и строительных материалов, фармацевтика, электротехника, горнорудная промышленность и энергетика. В данном ключе были подчеркнуты возможности созданной в 2021 году узбекско-таджикской инвестиционной компании.

 

В ходе форума было рассказано и о совместных проектах и инициативах в сферах транспортно-логистического и межрегионального сотрудничества.

 

На полях мероприятия состоялись адресные встречи участников в формате B2G и B2B. По итогам форума были подписаны 75 торгово-экономических документов на сумму 1,06 млрд долларов.

 

ИСТОЧНИК


Похожие статьи:
﻿
В Узбекистане создадут индустриальную зону совместно с ШОС – вице–премьер

В Узбекистане создадут индустриальную зону совместно с ШОС – вице–премьер

Новости Узбекистана
﻿
Регионы Узбекистана и России подписали соглашения на $9 млрд

Регионы Узбекистана и России подписали соглашения на $9 млрд

Новости Узбекистана
﻿
Узбекистан и Турция заключили 25 соглашений на сумму более чем $675 млн

Узбекистан и Турция заключили 25 соглашений на сумму более чем $675 млн

Новости Узбекистана
﻿
Узбекистан и Таджикистан намерены вместе выпускать автомобили

Узбекистан и Таджикистан намерены вместе выпускать автомобили

Новости Узбекистана
﻿
Президент Узбекистана посетит Таджикистан

Президент Узбекистана посетит Таджикистан

Политика / Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика