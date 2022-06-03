Более сотни граждан Узбекистана и Таджикистана депортируют из России за массовую драку

Больше ста граждан Узбекистана и Таджикистана депортируют из России за массовую драку на стройплощадке в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Троицкий суд столицы.

По информации суда, вынесено 107 решений о помещении мигрантов в Центр временного содержания иностранных граждан. Они проведут там 90 суток, после чего будут депортированы из России.

Ранее сообщалось, что конфликт между мигрантами произошел 1 апреля на стройке московского ЖК на Шелепихинской набережной. Поводом для драки якобы стало слово "дурак", которым рабочий из Таджикистана обозвал своего коллегу из Узбекистана. После инцидента участников драки привлекли к административной ответственности, а полиция решила сократить им срок пребывания в стране и депортировать.

Председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов заявил, что удивлен тем, что конфликт разгорелся в начале Рамадана – священного месяца для мусульман. Он объяснил драку мигрантов в Москве "напряжением из-за курса рубля".