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  • 3 июнь 2022 0:58
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Назначен новый глава Агентства культурного наследия

Назначен новый глава Агентства культурного наследияВ системе Министерства туризма и культурного наследия произошло новое кадровое назначение.

 

Как передает Kun.uz, согласно постановлению правительства, Баходир Абдикаримов стал директором агентства культурного наследия при Министерстве туризма и культурного наследия.

 

До назначен на эту должность он работал начальником отдела в Генеральной прокуратуре.

 

В конце мая текущего года директор агентства Шахриёр Нуруллоев был освобождён от должности. Его назначили на эту должность 16 декабря 2021 года.

 

Агентства культурного наследия было создано постановление президента «О мерах по организации деятельности Агентства культурного наследия при Министерстве туризма и спорта и инновационному развитию данной сферы».


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