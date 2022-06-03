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  • 3 июнь 2022 0:56
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В Узбекистане намерены организовать полномасштабную сборку Lada

В Узбекистане намерены организовать полномасштабную сборку LadaВ Узбекистане намерены организовать полномасштабную сборку Lada на заводе "ADM Джизак". Большая часть авто пойдет на местный рынок, сообщает Podrobno.uzсо ссылкой на данные министра по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артака Камаляна.

 

"На заводе "ADM Джизак", расположенном в свободной экономической зоне «Джизак», с октября 2021 года осуществляется крупноузловая сборка (SKD) автомобилей Lada: Vesta, ХRаy, Largus. Сборочный процесс налажен с учетом всех требований "АвтоВАЗа" к оборудованию, технологическим процессам и качеству. Персонал, участвующий в проекте, прошел необходимую подготовку", – отметил он в интервью "Известиям".

 

По его словам, сейчас прорабатывается вопрос организации производства полного цикла, который подразумевает сварку и окраску кузовов. По информации министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана, сейчас на "ADM Джизак" ведется работа по строительству и оборудованию новых производственных помещений для организации производственного процесса моделей Lada Vesta и Lada XRay.

 

"Выпуск автомобилей Lada в Узбекистане преимущественно осуществляется для местного рынка. Узбекская сборка делает продукцию "АвтоВАЗа" более доступной для местных покупателей, учитывая также кредитные программы и trade-in", – подчеркнул он.


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