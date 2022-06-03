В Узбекистане намерены организовать полномасштабную сборку Lada на заводе "ADM Джизак". Большая часть авто пойдет на местный рынок, сообщает Podrobno.uzсо ссылкой на данные министра по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артака Камаляна.

"На заводе "ADM Джизак", расположенном в свободной экономической зоне «Джизак», с октября 2021 года осуществляется крупноузловая сборка (SKD) автомобилей Lada: Vesta, ХRаy, Largus. Сборочный процесс налажен с учетом всех требований "АвтоВАЗа" к оборудованию, технологическим процессам и качеству. Персонал, участвующий в проекте, прошел необходимую подготовку", – отметил он в интервью "Известиям".

По его словам, сейчас прорабатывается вопрос организации производства полного цикла, который подразумевает сварку и окраску кузовов. По информации министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана, сейчас на "ADM Джизак" ведется работа по строительству и оборудованию новых производственных помещений для организации производственного процесса моделей Lada Vesta и Lada XRay.

"Выпуск автомобилей Lada в Узбекистане преимущественно осуществляется для местного рынка. Узбекская сборка делает продукцию "АвтоВАЗа" более доступной для местных покупателей, учитывая также кредитные программы и trade-in", – подчеркнул он.