 Президент Таджикистана прибыл с визитом в Узбекистан

2 июня по приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон прибыл в нашу страну с официальным визитом.

В международном аэропорту Ташкента его встретил Президент Шавкат Мирзиёев. Лидеры провели короткую беседу.





Затем лидер Тажикистана прибыл в парк «Янги Узбекистон» и возложил цветы к Монументу независимости. Он осмотрел комплекс, подробно ознакомился с содержанием и архитектурными особенностями данного ансамбля.

Следует отметить, что церемония возложения цветов к этому монументу стала традиционным пунктом посещения гостей высшего уровня.