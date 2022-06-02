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  • 2 июнь 2022 15:22
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Президент Таджикистана прибыл с визитом в Узбекистан

2 июня по приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон прибыл в нашу страну с официальным визитом.

 

Президент Таджикистана прибыл с визитом в Узбекистан

 

В международном аэропорту Ташкента его встретил Президент Шавкат Мирзиёев. Лидеры провели короткую беседу.


Затем лидер Тажикистана прибыл в парк «Янги Узбекистон» и возложил цветы к Монументу независимости. Он осмотрел комплекс, подробно ознакомился с содержанием и архитектурными особенностями данного ансамбля.

 

Президент Таджикистана прибыл с визитом в Узбекистан

 Президент Таджикистана прибыл с визитом в Узбекистан

 

Следует отметить, что церемония возложения цветов к этому монументу стала традиционным пунктом посещения гостей высшего уровня.


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