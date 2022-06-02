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  • 2 июнь 2022 2:16
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В Узбекистане увеличили штрафы за самовольные пристройки к многоэтажкам, а также незаконное изменение конструкций

В Узбекистане увеличили штрафы за самовольные пристройки к многоэтажкам, а также незаконное изменение конструкцийВ Узбекистане увеличили штрафы за незаконное изменение конструкций многоквартирных домов, а также за самовольные пристройки. Это предусмотрено изменениями в Кодекс об административной ответственности, которые накануне утвердил глава государства, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Минюста.

 

Теперь нарушение правил управления многоквартирными домами влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере 15 БРВ (4 млн 500 тысяч сумов).

 

Изменение или реконструкция несущих и ограждающих конструкций в многоквартирных домах с нарушением законодательства и нормативных документов в области технического регулирования, в том числе осуществление работ по самовольному возведению строений в многоквартирных домах и на земельных участках, прилегающих к многоквартирным домам, влечет наложение штрафа:

·на граждан – до 30 БРВ (до 9 млн сумов)

·на должностных лиц – до 50 БРВ (до 15 млн сумов)

 

Лицо, впервые совершившее данное правонарушение, в части ограждающих конструкций, освобождается от ответственности, если оно добровольно устранило произведенное изменение или нарушения, допущенные их реконструкцией, самовольно возведенные строения на земельном участке, прилегающем к многоквартирному дому, а также их последствия.

 

Дела об административных правонарушениях будут рассматриваться Инспекцией по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда при Министерстве жилищно-коммунального обслуживания.


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