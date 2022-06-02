Какова себестоимость буханки и почему рекомендуемая цена в 2800 сумов сыграла против рынка

1 июня на Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже прошли первые открытые биржевые торги муки, сообщила пресс-служба УзРТСБ (UzEx).

Как пишет gazeta.uz, 44 предприятия АО «Уздонмахсулот» выставили на биржу 10 тысяч тонн муки 1-го сорта, из которых реализовано 8300 тонн, или 83%. Объём нереализованного остатка составил около 1700 тонн. «Иными словами, предложение на биржевом рынке муки было достаточным», — говорится в сообщении.

Средняя биржевая цена муки 1-го сорта составила 4,49 млн сумов за тонну (4497,8 сума за 1 кг). Котировка муки выросла относительно стартовой стоимости (4,24 млн сумов) на 6%.

Всего в торгах приняли участие 2822 покупателя, 56 из которых — производители хлеба из Ташкента. Эти предприятия закупили на бирже 874 тонны муки 1-го сорта.

Первый заместитель председателя правления «Уздонмахсулот» Фахриддин Мусаев сообщил, что такой объём муки выставлен на биржу впервые в истории.

По его словам, цены на хлеб будет регулировать рынок, исходя из спроса и предложения. «Цены стабилизируются. Сейчас начинается сбор урожая в Сурхандарьинской, Кашкадарьинской и Сырдарьинской областях, а у нас есть ещё остаток с прошлого сезона. Исходя из ситуации на рынке, цены могут снизиться», — заявил он.

Фахриддин Мусаев сообщил, что теперь производители хлеба будут конкурировать между собой, стремясь снизить себестоимость и повысить качество продукции.

«Если кто-то зайдёт на этот рынок, то он сможет привлечь клиентов за счёт низкой цены и высокого качества продукции. Если у него будут высокие цены и низкое качество, он не сможет удержаться на рынке», — отметил он.

Себестоимость буханки

Как уточнили в Министерстве финансов, в среднем по рынку себестоимость одной буханки весом 600 г составляет 2550 сумов:

мука — 1641 сум;

соль — 4 сума;

растительное масло — 18 сумов;

дрожжи — 38 сумов;

перевозка муки — 37 сумов;

оставшиеся 812 сумов включают в себя прочие расходы, в том числе затраты на газо-, элеткро- и водоснабжение, зарплаты сотрудников, налоги и прибыль предприятия.

Себестоимость может быть ниже или выше с учётом технологий и энергоэффективности производства хлеба.