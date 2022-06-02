Трое водителей, протестовавших против штрафов за ремень, арестованы

26 мая таксисты Карши устроили акцию, требуя от властей отмены штрафов за непристёгнутый ремень безопасности. Это требование вступило в силу с 1 мая, но поправки в Кодекс об административной ответственности ещё не внесены, из-за чего сотрудники СБДД пока не могут штрафовать пассажиров за нарушение.

Пресс-секретарь МВД Узбекистана Шохрух Гиясов сообщил, что за акцией протеста стояли трое местных таксистов. По итогам проверки инцидента материалы административного дела были переданы в Каршинский городской суд по уголовным делам.

Как сообщает gazeta.uz, суд назначил трём таксистам 10 суток административного ареста по части 1 статьи 201 КоАО (нарушение порядка организации, проведения собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций). Ещё 12 водителей, причастных к инциденту, получили предупреждение.

Один из арестованных водителей сообщил пресс-службе МВД, что «миллион раз жалеет о содеянном».

В МВД сообщали, что штраф за непристёгнутый ремень на переднем сиденье будет платить сам пассажир. Его размер составит половину БРВ. Поправки в КоАО до сих пор не приняты.