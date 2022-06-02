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  • 2 июнь 2022 2:09
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Трое водителей, протестовавших против штрафов за ремень, арестованы

Трое водителей, протестовавших против штрафов за ремень, арестованы26 мая таксисты Карши устроили акцию, требуя от властей отмены штрафов за непристёгнутый ремень безопасности. Это требование вступило в силу с 1 мая, но поправки в Кодекс об административной ответственности ещё не внесены, из-за чего сотрудники СБДД пока не могут штрафовать пассажиров за нарушение.

 

Пресс-секретарь МВД Узбекистана Шохрух Гиясов сообщил, что за акцией протеста стояли трое местных таксистов. По итогам проверки инцидента материалы административного дела были переданы в Каршинский городской суд по уголовным делам.

 

Как сообщает gazeta.uz, суд назначил трём таксистам 10 суток административного ареста по части 1 статьи 201 КоАО (нарушение порядка организации, проведения собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций). Ещё 12 водителей, причастных к инциденту, получили предупреждение.

 

Один из арестованных водителей сообщил пресс-службе МВД, что «миллион раз жалеет о содеянном».

 

В МВД сообщали, что штраф за непристёгнутый ремень на переднем сиденье будет платить сам пассажир. Его размер составит половину БРВ. Поправки в КоАО до сих пор не приняты.


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