Узбекистан оказался на втором месте в мире по количеству выданных виз по грин-карт

Американское диппредставительство в Ташкенте заняло второе место среди посольств США за рубежом, выдавших наибольшее количество DV-виз в апреле. В течение месяца консульство выдало лотерейные визы грин-карт 281 гражданину.

«Мы продолжим поддерживать лотерею грин-карт», – сообщили в дипломатическом представительстве.

По данным Государственного департамента США, посольство в Ташкенте выдало следующее количество иммиграционных виз в апреле 2022 года:

· DV – 281;

· FX – 221;

· IR1 – 19, IR2 – 7, IR5 – 35;

· F2A – 16, F2B – 10;

· CR1 – 5, CR2 – 1;

· SE – 4, F1 – 7.

Напомним, в сентябре 2021 года стало известно, что узбекистанцы, победители программ DV Lottery за 2019, 2020 и 2021 годы, не могут получить визы. Тогда посольство США в Ташкенте еще не вернулось к нормальной работе с визами из-за пандемии.

Программа лотереи DV Lottery открыта для граждан всех стран, за исключением тех стран, 50 000 граждан которых, эмигрировали в Соединенные Штаты за последние пять лет. Узбекистанцы также имеют право участвовать в программе. Ежегодно из участников лотереи выбирается 55 000 человек по всему миру. Гарантируется, что среди них не будет граждан США или представителей стран, которые не могут участвовать в программе, отмечает kun.uz.