Антимонопольному комитету расширили полномочия на период резкого колебания цен

Антимонопольный комитет и Агентство по защите прав потребителей при нём получили новые полномочия. Это предусмотрено указом президента Узбекистана №УП-145 от 31 мая. Об этом сообщает gazeta.uz.

В период резкого колебания цен на основные продовольственные товары АМК и агентство имеют право:

·вносить обязательные к исполнению представления в компании, независимо от их выручки, поступившей от реализации товаров (услуг) за последний календарный год, а также в органы госуправления, хокимияты и объединения юридических лиц при выявлении признаков злоупотребления доминирующим положением, согласованных действий и сговора, невыставления в полном объеме и уменьшения предложения монопольной и высоколиквидной продукции, подлежащей обязательному выставлению на биржевые торги, манипуляций, воспрепятствования устойчивому функционированию товарного или финансового рынка. При этом неисполнение представления по неуважительным причинам влечет ответственность;

·непосредственно входить в здания хозяйствующих субъектов независимо от их организационно-правовой формы и проводить инвентаризацию имеющихся запасов на складах для выявления случаев необоснованного роста цен, согласованных действий и сговоров. При этом нужно уведомлять бизнес-омбудсмана;

·вносить обязательные к исполнению представления и предписания по снижению необоснованно завышенных цен, реализации избыточных объемов продовольственных товаров, выявленных при инвентаризации.

Этот период (резкого колебания цен) устанавливается Кабинетом министров на срок до 6 месяцев, если за последние 30 дней цены повышаются на величину, равную или выше основной ставки Центрального банка.

Антимонопольный комитет и агентство также смогут вносить предписания производителям и продавцам о приостановлении производства, импорта на территорию республики, реализации, изъятии из обращения и принудительном изъятии у потребителей товаров, признанных опасными и некачественными для здоровья человека, имущества юридических и физлиц.

Кроме того, в торговых комплексах, сетях и на рынках, специализирующихся на торговле потребительскими товарами, АМК и агентство могут выявлять (изучать) и вносить обязательные к исполнению предписания по:

·устранению неправомерных действий, направленных на манипуляции, необоснованное и искусственное повышение цен на основные продовольственные товары, создание дефицита товаров и ажиотажного спроса на них;

·соблюдению установленных механизмов ценообразования на основные продовольственные товары;

·устранению искусственных барьеров и ограничений входа на рынки и торговые сети.

В центральном аппарате Антимонопольного комитета создаётся Департамент по мониторингу цен на потребительских рынках со своими территориальными отделами. Он будет заниматься анализом цен потребительских товаров на внутреннем рынке, импортной концентрации, влияния тарифных и нетарифных мер на цены и обеспечением конкуренции в торговле.