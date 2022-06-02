» » » Отменяется обязательная маркировка на госязыке импортного продовольствия
﻿
  • 2 июнь 2022 1:51
  • 60

Отменяется обязательная маркировка на госязыке импортного продовольствия

Отменяется обязательная маркировка на госязыке импортного продовольствияДо 1 января 2023 года в Узбекистане временно приостанавливается порядок обязательной маркировки на государственном языке ввозимых продовольственных товаров. Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзиёева от 31 мая.

 

Напомним, что с 1 августа 2020 года запрещается оформление сертификата соответствия на отдельные виды потребительских товаров, на которые производитель не нанес маркировку на государственном языке латиницей.

 

Заместитель министра финансов Дилшод Султанов сообщил, что в настоящее время Узбекистан диверсифицирует рынки для импортных поставок продовольствия, но из-за наличия требования о маркировке на госязыке импорт может подорожать.

 

«Например, условно, я приезжаю в страны Латинской Америки, с которыми мы до этого раньше не работали. В этих странах для моей партии не смогут сделать [маркировку]. Может быть, потом со временем мы внедрим или на [таможенной] территории [Узбекистана] будет наклеиваться [маркировка]. Но в целом импорт не должен дорожать, чтобы насытить рынок. Конечная цель — чтобы было дешевле», — заявил он.

 

По его словам, обязательная маркировка на госязыке «стоит дорого для предпринимателей».

 

«Потому что я произвожу маленькую партию под нашу страну, а маркировка должна быть на упаковке, поэтому приходится делать новую упаковку с этим названием. Импортёры отмечали, что это требование стоит денег. Когда мы общались с бизнесом, наша задача была в том, чтобы максимально упростить процедуру импорта, максимально снизить расходы на поставку продовольствия на внутренний рынок, чтобы для конечного потребителя это было дешевле», — пояснил замминистра.

 

Дилшод Султанов объяснил эту процедуру на примере зубной пасты Colgate.

 

«Раньше мы завозили Colgate из России. Пошлина была ноль. Colgate, может быть, сейчас в России не производится, но внутренний рынок требует эту зубную пасту. Colgate будет завозиться из Турции, откуда есть пошлина 5%. Её обнуление не стоит денег. Наша задача — не собрать денег, а насытить рынок», — отметил он.

 

Замминистра финансов сообщил, что в настоящее время прорабатывается вопрос об упрощении ввоза непродовольственных товаров.

 

Президент в рамках этого указа до конца года обнулил таможенные пошлины на ввоз 22 видов продуктов питания, а также ввёл запрет на экспорт растительного масла и семян подсолнечника, семян и плодов прочих масличных культур.

 

ИСТОЧНИК


Похожие статьи:
﻿
Обнулены пошлины на ввоз ряда товаров, включая мясо, масло и муку

Обнулены пошлины на ввоз ряда товаров, включая мясо, масло и муку

Новости Узбекистана
﻿
С 1 июня в Узбекистане в обязательном порядке начнут маркировать лекарства

С 1 июня в Узбекистане в обязательном порядке начнут маркировать лекарства

Новости Узбекистана
﻿
Узбекистан первым в СНГ внедрил обязательную маркировку пива

Узбекистан первым в СНГ внедрил обязательную маркировку пива

Новости Узбекистана
﻿
С 1 января за ввоз 300 с лишним видов товаров придется платить пошлину

С 1 января за ввоз 300 с лишним видов товаров придется платить пошлину

Новости Узбекистана
﻿
Узбекистан введет запрет на ввоз электротоваров с классом энергоэффективности ниже «D»

Узбекистан введет запрет на ввоз электротоваров с классом энергоэффективности ниже «D»

Экономика / Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика