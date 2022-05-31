«Нельзя допускать показухи, искусственно удерживая цены» — Шавкат Мирзиёев

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во вторник провёл видеоселекторное совещание по вопросам бесперебойного обеспечения населения продовольственной, в том числе животноводческой и птицеводческой, продукцией, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

«Продовольственные ограничения и рост цен усиливаются во всём мире. Конечно, это влияет и на нас. Однако не все хокимы областей, районов и городов способны оценить ситуацию в мире и правильно организовать свою работу. Об этом свидетельствуют цены на наших рынках», — заявил президент.

Уровень инфляции в мае составил 1%, что выше, чем за аналогичный период прошлого года (0,5%). На цены продуктов питания влияет рост мировых цен на пшеницу — на 50%, растительное масло — на 33%, сахар — на 14%, масло — на 47%, отметил глава государства.

«В таких условиях хокимы должны мобилизовать все внутренние ресурсы и работать вдвое усерднее, чтобы наполнить рынки продуктами, а главное — продовольствием. Однако многие хокимы не уделяли внимания ценам и утратили контроль», — сказал он.

Президент поручил в течение трёх дней изучить уровень обеспеченности основными продуктами во всех махаллях и сёлах и при необходимости ускорить их доставку из других регионов.

«Мы не должны ни на минуту забывать, что наша главная цель — удовлетворить потребности людей. Нельзя допускать показухи в этом вопросе и [лозунгов] „ура-ура", искусственно удерживая цены», — подчеркнул он.

Шавкат Мирзиёев подверг критике ситуацию с выращиванием мяса птицы в восьми регионах страны, где не обеспечивается даже 70% потребностей населения.

Более 50 крупных птицеводческих предприятий работают на 50% мощности. Причина в том, что не организован должным образом отбор и размещение проектов. Средняя стоимость яйца составляет 1000 сумов, а его оптовая цена не превышает 900 сумов.

«Птицеводы понимают ситуацию и не поднимают цены на яйца, спасибо им за это. Однако, к сожалению, нет положительного ответа на вопрос, какие хокимы областей, районов и городов встречаются с ними и помогают им продовольствием, транспортом и оборотными средствами», — отметил глава государства.

Президент поставил задачу полностью решить вопрос обеспечения птицефабрик кормами. Для этого:

·птицефабрикам выделят 400 млрд сумов револьверных кредитов для закупки пшеницы;

·для увеличения оборотных средств птицеводческих предприятий из средств Фонда предпринимательства им будут гарантировать залоговое обеспечение в 50% для получения кредитов и компенсировать часть процентов по кредитам, если ставка будет выше 17%;

·птицеводческим предприятиям продлят срок погашения кредитов на сумму 834 млрд сумов, выделенных с начала пандемии, в том числе 400 млрд сумов в 2022 году.

Президент поручил чиновникам совместно с хокимами областей до конца года увеличить производство мяса птицы не менее чем на 35% — до 600 тысяч тонн.

Для анализа рынка птицеводческой продукции и правильного размещения проектов поручено оцифровать все процессы от производства до продажи.

На совещании была поставлена задача расширить выращивание домашних кур на основе кооперации. В качестве примера глава государства привел опыт Нурабадского района Самаркандской области.

Год назад район обеспечивал себя яйцами на 50% и птицей на 40%. В этом году предприниматели открыли инкубаторы во всех махаллях района и вместе с населением приступили к выращиванию птицы и яиц. В результате сегодня район полностью обеспечивает себя яйцами и мясопродуктами и ежемесячно поставляет 140 тысяч яиц в Самаркандский, Пастдаргомский и Каттакурганский районы, отметил президент.

Шавкат Мирзиёев поручил провести такой же эксперимент в 200 махаллях 50 районов, не обеспечивающих свои потребности в яйцах и птице. Для этих махаллей на основе программ семейного бизнеса планируется выделить 200 млн сумов льготных кредитов, что, как ожидается, позволит обеспечить население цыплятами и кормами.

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