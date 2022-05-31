Власти озвучили, какой будет социальная норма на газ и электричество, а также насколько вырастут тарифы

Власти Узбекистана озвучили, какой будет социальная норма на газ и электричество, а также насколько планируется увеличить тарифы на эти виды энергоресурсов.

По подсчетам специалистов, максимальное увеличение платы за газ при соблюдении социальной нормы в отопительный сезон составит 21 тысячу сумов за месяц, за электричество – 7,5 тысячи сумов. При этом здесь стоит отметить, что это максимальный показатель, а в реальности цифры для каждой семьи могут быть и меньше, сообщает Podrobno.uz.

Сегодня в ходе пресс-конференции в Ташкенте представители Минэнерго представили проект постановления Кабинета Министров "Об изменении цен на топливно-энергетические ресурсы", в рамках которого с 1 июля планируется изменить тарифы и ввести социальную норму.

Новые цены

В Узбекистане с 1 июля 2022 года планируется ввести:

По электроэнергии:

а) расход электроэнергии на 1 кВт/ч для населения до 250 кВт/ч в месяц – 325 cумов, свыше 250 кВт/ч за 1 кВт/ч – 650 cумов

Например, при предлагаемых дифференцированных тарифах дополнительная плата для абонентов, использующих до 250 кВт/ч электроэнергии, составит 7,5 тысячи сумов в месяц (по сравнению с действующими сейчас тарифами), для абонентов, использующих до 300 кВт/ч – 25 тысяч сумов, а для абонентов, использующих до 400 кВт/ч электроэнергии – 61 тысяча сумов.

б) 1 кВт/ч электроэнергии для НГМК, АГМК и бюджетных организаций составит 800 сумов, для остальных юридических лиц – 600 сумов.

По природному газу:

а) потребление природного газа на 1 кубометр для населения в отопительный сезон до 700 кубометров в месяц составит 410 cумов, свыше 700 кубометров за 1 кубометр – 1 200 cумов, на период, когда отопление не требуется, до 200 кубических метров – 410 сумов, свыше 200 кубических метров – 1 200 сумов

Например, для абонентов, потребляющих в отопительный сезон до 700 кубометров природного газа, дополнительные расходы составят до 21 тысячи сумов в месяц, для абонентов, потребляющих до 1 000 кубометров, дополнительные расходы составят до 267 тысяч сумов в месяц.

Кроме того, в период вне отопительного сезона у абонентов, потребляющих до 200 куб. м природного газа, дополнительные расходы составит до 6 тысяч сумов в месяц, а у абонентов, потребляющих до 300 куб. м, дополнительные расходы составит до 88 тысяч сумов в месяц.

б) 1 куб. м природного газа для Навоийской ГМК, Алмалыкской ГМК и бюджетных организаций составит 1 300 сумов, автомобильных газозаправочных компрессорных станций – 1 200 сумов, тепловых электростанций – 1 000 сумов и остальных юридических лиц – 1 150 сумов.

Стоимость сжиженного газа для населения устанавливается в размере 1 600 сумов. При этом с учетом того, что на 1 абонента в месяц поставляется в среднем 20 кг сжиженного газа, дополнительные расходы абонента составят 9,6 тысячи сумов в месяц.

Как считали социальную норму?

Специалисты провели выборочное исследование абонентов Ташкентской и Наманганской областей, а также Ташкента с целью определения точных размеров среднемесячного потребления.

К примеру, по результатам исследования, в этих регионах в период вне отопительного сезона 86 процентов абонентов, проживающих в старых многоквартирных домах, 65 процентов во вновь построенных многоквартирных домах и 57 процентов во дворах, потребляли в среднем до 250 кВт/ч электроэнергии в месяц.

В отопительный сезон 78 процентов абонентов, проживающих в старых многоквартирных домах, 77 процентов во вновь построенных многоквартирных домах и 44 процента во дворах, потребляли в среднем до 250 кВт/ч электроэнергии в месяц.

Кроме того, в вышеуказанных регионах в период вне отопительного сезона все абоненты, проживающие в старых многоквартирных домах, 99 процентов во вновь построенных многоквартирных домах и 86 процентов во дворах, потребляли в среднем до 200 кубометров природного газа в месяц.

В отопительный сезон все абоненты, проживающие в старых многоквартирных домах, 93 процента во вновь построенных многоквартирных домах и 64 процента во дворах, потребляли в среднем до 700 кубометров природного газа в месяц.

Исходя из этого, размер социальной нормы устанавливается в размере до 250 кВт/ч по потреблению электроэнергии, что касается природного газа, то оно устанавливается в количестве до 200 куб метров за апрель-сентябрь и до 700 куб метров за октябрь-март в зависимости от сезонности.

Планы повышения на 2023 год для бизнеса

Наряду с новыми ценами на этот год, в документе предлагается утвердить и новые, которые вступят в силу с 1 апреля 2023 года. При этом повышение коснется только бизнеса.

В частности, с 1 апреля 2023 года предусматривается введение следующих тарифов:

а) По электроэнергии:

Сохранить цену в размере 800 сумов для Навоийской ГМК, Алмалыкской ГМК и бюджетных организаций

для остальных юридических лиц – 700 сумов

б) По природному газу:

для тепловых электростанций – 1 200 сумов

Для Навоийской ГМК, Алмалыкской ГМК и бюджетных организаций – 1 350 сумов

для автозаправочных компрессорных станций – 1 400 сумов

для остальных юридических лиц – 1 350 сумов

Цены на топливно-энергетические ресурсы, устанавливаемые с 1 апреля 2023 года, в 2024 и 2025 годах будут индексироваться только на уровень инфляции, начиная с 2026 года, будет осуществлен переход на оптовый рынок электроэнергии, природного и сжиженного газа, и цены будут формироваться свободно.

Тарифы могут корректироваться с учетом общепринятых макроэкономических показателей – уровня инфляции и индекса потребительских цен.

Государственная поддержка малообеспеченных и уязвимых слоев населения будет обеспечиваться путем применения базовой нормы электрической энергии и предоставления компенсаций при повышении тарифов на электроэнергию.