22 вида продовольственных товаров освобождены от таможенных пошлин до 2023 года

Под председательством президента Шавката Мирзиёева 31 мая состоялось видеоселекторное совещание по мерам бесперебойного обеспечения населения продовольственной продукцией.

Во всем мире усиливаются ограничения и растут цены на продовольствие. Тот факт, что на мировом рынке пшеница подорожала на 50 процентов, растительное масло - на 33 процента, сахар - на 14 процентов, нефть - на 47 процентов, не может не влиять и на цены в нашей стране. Например, в мае в Кашкадарьинской и Наманганской областях зафиксирован рост цен на картофель, муку и сахар.

В связи с этим на совещании обсуждены вопросы увеличения производства основных видов продуктов питания, в том числе мяса птицы и скота.

Мясо птицы и яйца являются доступными, питательными продуктами с коротким производственным циклом. Однако во многих регионах объемы производства мяса птицы не обеспечивают потребности населения. Более 50 крупных предприятий в этой сфере работают в половину своей мощности. Имеются трудности со снабжением их кормом, в том числе пшеницей.

На совещании определены конкретные меры по решению этой проблемы. В частности, с 1 июня птицехозяйствам будет выделено 400 миллиардов сумов револьверных кредитов на закупку пшеницы. Через Государственный фонд поддержки предпринимательства им будет предоставлено поручительство в размере 50 процентов залога по кредиту и компенсация на проценты по кредиту в части, превышающей 17 процентов ставки. Высказано также предложение о продлении сроков погашения кредитов, выдаваемых птицеводческим хозяйствам на оборотные средства.

Даны поручения по анализу рынка птицеводческой продукции и правильному размещению отраслевых проектов, цифровизации всех процессов от производства до продажи продукции.

Указано на эффективность выращивания домашней птицы на основе кооперации. К примеру, в Нурабадском районе предприниматели путем раздачи инкубаторов наладили заготовку птичьего мяса и яиц совместно с населением. Сегодня район вышел на самообеспечение этой продукцией, более того, начал ее поставку в город Самарканд и соседние районы.

На совещании подчеркнута необходимость расширения данного опыта, закрепления птицеводческих хозяйств за определенными махаллями, организации курсов птицеводства для населения. Каждой махалле с такими хозяйствами в рамках программ семейного предпринимательства будут выделены льготные кредиты на 200 миллионов сумов. За счет этих средств население будет обеспечено цыплятами и кормом.

Животноводство имеет важное значение для достатка населения и стабильности цен. В этой отрасли производится множество видов продуктов питания.

8 февраля текущего года было принято постановление президента «О мерах по дальнейшему развитию животноводства и укреплению кормовой базы». Документом размер субсидии животноводческим хозяйствам за каждый килограмм мяса повышен с 2 тысяч до 4 тысяч, за каждый литр молока — с 200 до 400 сумов. Ввозимая сельскохозяйственная техника освобождена от всех платежей. Для производителей открыты льготные кредитные линии на сумму 170 миллионов долларов. Определено, что на более чем 200 тысячах гектаров хлопковых и зерновых полей будут выращиваться кормовые культуры путем севооборота.

На совещании проводимая в этом направлении работа рассмотрена в разрезе регионов. В частности, с использованием созданных возможностей в Андижанской, Бухарской, Ферганской и Хорезмской областях хлопково-текстильными кластерами создано 35 животноводческих ферм на 18 тысяч голов крупного рогатого скота. Однако задерживается ввод в эксплуатацию 70 таких комплексов в Сурхандарьинской, Самаркандской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской, Наманганской, Джизакской и Ташкентской областях. Вместе с тем, отсутствует системность в организации кооперативного производства мяса и молока в домашних хозяйствах.

Кроме того, работа по организации севооборота хлопчатника, зерновых и кормовых культур на площади 200 тысяч гектаров, не имеет четкого плана.

В связи с этим перед заместителем Премьер-министра поставлена задача утвердить и организовать севооборот в каждом районе, обеспечить фермеров семенами высокоурожайных кормовых культур. При этом подчеркнута важность расширения масштаба оказания ветеринарных услуг животноводческим и домашним хозяйствам.

Определены меры поддержки для обеспечения бесперебойного обеспечения населения продовольствием. В частности, 1 мая истек срок действия порядка, в соответствии с которым 22 вида продовольственных товаров, такие как мясо, рыба, молочные продукты, фрукты, растительное масло, были освобождены от таможенных пошлин. Принято решение о продлении данной меры до 1 января 2023 года. Также будет приостановлено применение повышенных ставок пошлин на импорт продуктов питания. Ограничения на ввоз продовольствия в рамках государственных закупок будут временно сняты.

Антимонопольному комитету даны указания касательно обеспечения конкуренции на рынке и недопущения необоснованного повышения цен.

На совещании отчитались хокимы областей и районов, руководители отраслей.

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