Сейсмостойкость многоквартирных домов инвентаризируют

Президент Узбекистана 30 мая подписал указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы обеспечения сейсмической безопасности Республики Узбекистан». Об этом пишет gazeta.uz.

Согласно документу, с 1 октября 2022 года будет внедряться практика инвентаризации сейсмостойкости многоквартирных жилых домов на территории страны по годам. По результатам инвентаризации в органы государственной власти на местах регулярно будут вноситься предложения о поэтапном строительстве новых домов вместо многоквартирных жилых домов с истекшим сроком эксплуатации и выявленными признаками сейсмической уязвимости и аварийности.

Ответственным за инвентаризацию назначено Министерство жилищно-коммунального обслуживания.

С 1 мая 2023 года будет внедрена система непрерывного космического мониторинга сейсмостойкости плотин водохранилищ, предусматривающая регулярное обеспечение ответственных за это направление государственных органов космическими снимками и обработанными данными. Ответственным за это определено Агентство космических исследований и технологий при Кабинете Министров.

В срок до 1 февраля 2023 года Академии наук поручено совместно с учеными Туринского политехнического университета в Ташкенте изучить макросейсмические шкалы, применяемые в развитых государствах, и разработать национальную макросейсмическую шкалу «UMS-22».

В 2022—2025 годах должны быть разработаны цифровые карты сейсмического микрорайонирования Андижана, Ташкента, Гулистана, Нурафшана, Намангана, Ферганы, Самарканда, Джизака, Бухары, Навои, Карши, Термеза, Нукуса и Ургенча.

Для внедрения практики раннего прогнозирования и оценки сейсмического риска на плотинах водохранилищ с 1 апреля 2023 года поручено наладить разработку визуальных 3D-моделей территорий Узбекистана с риском затопления вследствие прорыва плотин в результате землетрясения посредством симуляционной программы в рамках космического мониторинга. Этими данными обеспечат министерства и ведомства для организации спасательных работ.

С 2023 года будут проводиться регулярные испытания и обследования с помощью вибродинамических устройств или современного цифровизированного инструментального оборудования в целях устранения недостатков, повышения сейсмостойкости и обеспечения качества запланированных к серийному строительству зданий и сооружений этажностью 9 и более этажей в сейсмически активных зонах Узбекистана.