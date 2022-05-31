С 1 июля Государственные музеи будут открыты ежедневно до 22:00

Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по развитию сферы услуг в музеях».

Как сообщает UzReport, документом предусмотрено комплексное развитие маркетинговой политики и сферы услуг в музеях с эффективным применением инновационных технологий. Вместе с тем, создание современных экспозиций об истории и государственности узбекского народа, периодах Первого и Второго Ренессанса, жизни и деятельности великих мыслителей, а также широкую пропаганду богатого исторического и культурного наследия нашего народа посредством музейных коллекций.

Начиная с 1 июля 2022 года в сфере музеев произойдут следующие изменения:

- Государственные музеи имеют право оказывать услуги посетителям до 22:00 ежедневно. Также при необходимости учреждения могут устанавливать график посещений в ночные часы, в соответствии с законом;

- Сотрудники музеев, участвующие в оказании платных услуг, будут получать доплату и материальное поощрение. Порядок уплаты дополнительных сборов и материального поощрения определяется музеями по согласованию с вышестоящим органом.

Наряду с этим, Госмузеи получают право нанимать персонал для дополнительных услуг.

До конца 2022 года будет организован план мер по цифровизации процесса приема (приобретения) культурных ценностей у населения.

Вместе с тем, внедряется программа «Путешествие в прошлое», предусматривающая экскурсии для учащихся и студентов образовательных учреждений, категорий населения, нуждающихся в соцзащите, лиц с инвалидностью, престарелых и других граждан в музеи и исторические достопримечательности нашей страны.

При этом граждане и лица с инвалидностью, включенные в «Железную тетрадь», «Женскую тетрадь» и «Молодежную тетрадь», допускаются в государственные музеи на бесплатной основе.