Минфин пообещал выплатить единовременную матпомощь нуждающимся до 8 июня. Сейчас свои деньги уже получили свыше 70% получателей, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные министерства.

Напомним, что 25 мая Шавкат Мирзиёев подписал постановление, в рамках которого нуждающиеся узбекистанцы получат единовременную материальную помощь.

Государство оказывает помощь:

а) получателям пенсии и пособия по возрасту, пенсии и пособия по инвалидности, пособия инвалида с детства, каждому члену семьи получателя пенсии и пособия по случаю потери кормильца, а также получателям пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, нуждающимся в постороннем уходе:

·в Республике Каракалпакстан и областях – по 300 тысяч сумов

·в Ташкенте – по 400 тысяч сумов.

б) семьям, получающим материальную помощь в качестве малообеспеченных, а также каждому ребенку до 18 лет из семей, получающих детское пособие в качестве малообеспеченных, назначенные посредством информационной системы "Единый реестр социальной защиты", – по 200 тысяч сумов.

По данным Минфина, на 31 мая 100 процентов или 4,8 миллиона получателей, имеющих банковские карты, получили материальную помощь в размере 1,1 триллиона сумов.

Кроме того, "Народный банк" с выездом на места раздал в наличной форме 36,8 процентам получателей (1,4 миллиона человек) материальную помощь на 399,3 миллиарда сумов.

В целом 6,2 миллионам получателям (70,7%) выплачена единовременная материальная помощь на 1,5 триллиона сумов (69,5%).